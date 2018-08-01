Пермь: новости дня
18:22 | 2.12.2019
В Перми начали строительство нового корпуса Пермского авиационного техникума
С 1 декабря там начались работы по рытью котлована. Как отметил главный инженер ООО «ГарантСтрой» Семен Кынгуров, работы ведутся с опережением на 12 дней. К середине марта 2020 года планируется завершить устройство фундамента и начать возводить каркас здания. В начале 2022 года оно откроет свои двери для студентов.
Параллельно со строительством нового корпуса ведутся подготовительные работы для возведения нового общежития на 400 мест. Ранее глава Прикамья отмечал, что улучшение инфраструктуры учреждений среднего профессионального образования помогает привлечь и закрепить активную и квалифицированную молодежь в регионе. «Семь из десяти студентов, приезжающих учиться в техникумы и колледжи, потом остаются работать на территории края», – подчеркнул Максим Решетников. Также планируется реконструировать историческое здание учебного заведения 1908 года постройки.
По итогам осмотра губернатор поручил краевому министерству строительства взять на особый контроль сроки выполнения строительных работ и ежемесячно проводить совещания совместно с руководством Пермского авиационного техникума.
Напомним, стоимость строительства нового корпуса составит 645 млн рублей. После завершения строительства корпус планируется оснастить современными лабораториями. Средства на эти цели в размере 78 млн рублей заложены в бюджете Пермского края. Также на фасаде нового здания архитекторы предусмотрели рисунки на авиационную тематику, которые, будучи вырезанными, станут «работать на просвет» при включенном внутри здания электричестве.
Пермский авиатехникум является одним из тех учебных заведений, которые внимательно следят за последними техническими достижениями и стремятся участвовать в этом процессе. Так, студенты авиатехникума регулярно принимают участие в чемпионатах рабочих профессий WorldSkills. В этом году образовательное учреждение на чемпионате представляли 16 студентов, 12 из них получили награды разного уровня. Во многом это стало возможным благодаря современным лабораториям, в которых студенты могут работать уже сейчас.
© «Вечерние ведомости»
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