Пермь: новости дня
18:05 | 2.12.2019
Пермяки стали больше покупать и продавать через интернет
По информации министерства экономического развития Прикамья, краевые власти помогают предприятиям региона размещать свою продукцию на международных электронных торговых площадках. Так, соответствующее Соглашение о сотрудничестве в области развития российского несырьевого экспорта по каналам электронной торговли было заключено в июне 2019 года на площадке Петербургского международного экономического форума между Российским экспортным центром и правительством Пермского края. Для продвижения продукции российских производителей Российский экспортный центр предлагает 14 международных электронных площадок – европейских и азиатских.
В рамках соглашения правительство Пермского края оказывает производителям, осуществляющим деятельность в Пермском крае и заинтересованным в организации экспорта товаров, работ и услуг по каналам электронной коммерции, все меры государственной поддержки, среди которых консультационная поддержка по выбору подходящей площадки, субсидирование затрат на регистрацию, размещение и продвижение по каналам электронной торговли, а также адаптацию продукции и упаковки под запросы зарубежной аудитории.
Для того чтобы выбрать оптимальную торговую площадку для продвижения своей продукции, представители компаний должны заполнить анкету и отправить ее на электронную почту специалиста регионального минэкономразвития: pvantropova@economy.permkrai.ru .
Как пояснили в региональном минэкономразвития, ведение бизнеса с использованием каналов электронной коммерции позволит предпринимателям начать освоение новых экспортных рынков с наименьшими затратами. В частности, предлагать товар широкой аудитории или, наоборот, использовать узкопрофильные площадки, сокращать издержки на содержание складов в различных регионах — товары можно отправлять из любой точки мира, используя логистические каналы, использовать все возможности электронного маркетинга, повышая таким образом узнаваемость своего бренда или товара в сети.
Узнать про особенности выхода через инструменты электронной торговли можно 17 декабря с 13:00 до 18:30 на тематической сессии «Экспорт в Digital эпоху: электронная торговля и международные маркетплейсы». Мероприятие пройдет в технопарке Morion Digital (шоссе Космонавтов, 111). Подробная программа и регистрация: https://forms.gle/Em5WBQgtHhpo4tGe9. Участие – бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Объем российского рынка онлайн-торговли по итогам 2018 года составил 1,657 трлн рублей, что на 59% больше показателя 2017 года (1,04 трлн рублей), следует из презентации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Таким образом, прошлый год показал рекордные темпы роста – больше, чем в 1,5 раза, при том, что за последние 3 года он рос в среднем на 20%. Это самый высокий рост за всю историю наблюдений, которые АКИТ ведет с 2010 года.
© «Вечерние ведомости»
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