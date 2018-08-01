Пермский край станет пилотным регионом России, где внедрят электронное подписание актов по госзаказу

13:50 | 2.12.2019

Об этом договорились министерство закупок Пермского края и заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе в ходе рабочего визита в Прикамье.



Электронное актирование представляет собой механизм подписания акта выполненных работ в цифровом виде, без бумажных экземпляров. 1 июля 2019 года Федеральное казначейство запустило такой механизм в пилотном режиме в Единой информационной системе (ЕИС) для заказчиков и поставщиков госзаказа.



По словам Анны Катамадзе, структурированная форма электронного акта позволит в полной мере видеть аудиторский след всей закупки до факта ее исполнения. Будет понятно, реально ли куплены товары, работы, услуги. Это серьезнейший инструмент для защиты интересов предпринимателя в случае, если, например, имеет место затягивание платежей. Для заказчика электронное актирование также обладает огромной стратегической важностью, так как обеспечивает прозрачность и своевременность освоения бюджетных средств.



Помимо электронного актирования, в ходе рабочей встречи стороны обсудили предложения Пермского края по внесению изменений в федеральное законодательство в сфере закупок. Часть из них будет поддержана Федеральным казначейством при очередном внесении пакета поправок в федеральный закон о контрактной системе 44-ФЗ.

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