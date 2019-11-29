Молодых хоккеистов в Прикамье будут готовить по канадской методике

13:41 | 2.12.2019

В Казани состоялась встреча трехкратного чемпиона мира по хоккею и пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова, являющегося руководителем и основателем Хоккейного центра «Победный бросок», с директором Академии игровых видов спорта Пермского края Григорием Орловым. Они подписали соглашение о совместной деятельности по подготовке спортивного резерва в рамках программы развития хоккея в Пермском крае. Тренерский состав Центра будет делиться опытом с наставниками Академии в подготовке юных хоккеистов, что позволит внести коррективы в тренировочный процесс, направленные на получение высоких спортивных достижений.



Как отметил Данис Зарипов, методика, которой созданный им центр готов поделиться, включает в себя канадскую систему подготовки молодых хоккеистов, а также систему работы с новейшими хоккейными тренажерами: «Однако наш подход нестандартный для российских тренеров: «Учу тому, чего не хватило мне самому», – рассказал спортсмен.



Первый мастер-класс специалистов центра «Победный бросок» состоится с 19 по 22 декабря в СК им. Сухарева.



По словам Григория Орлова, в рамках реализации программы развития хоккея вместе с региональной федерацией хоккея планируется вывести подготовку юных хоккеистов на совершенно новый качественный уровень: «Опыт тренировочного процесса от команды профессионалов, ведущих подготовку по методикам, одобренным специалистами высшего хоккейного мастерства, нам просто необходим».



Отметим, все методики центра «Победный бросок» получили положительные отзывы от тренерских составов ведущих спортивных школ России, а также от тренерского состава профессиональных хоккейных клубов. Так, для игроков клуба «Ак Барс», являющихся участниками Континентальной хоккейной лиги, часть тренировочного процесса выдается по данным методикам. Министр спорта России Павел Колобков при посещении центра дал отличную оценку команде центра и методикам подготовки.



Напомним, 8 ноября была подписана программа развития хоккея в Пермском крае на 2020-2024 годы. В рамках программы планируется привлечение в регион масштабных



спортивных событий, количество занимающихся этим видом спорта планируется увеличить до 12 тыс. человек. Важным аспектом в реализации этой программы является подготовка квалифицированных тренеров. Также планируется, что в ходе реализации программы в крае заработает 87 крытых и открытых ледовых площадок, отвечающих всем стандартам.



Уровень обеспеченности Прикамья спортивной инфраструктурой составляет 57%. Это выше, чем в среднем по России (50%). Так, в этом году появились две новые арены - в Губахе и Березниках. На сегодня спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимается более 36% жителей Пермского края. В рамках нацпроекта «Демография» планируется довести этот показатель до 55%.



Хоккейный центр Даниса Зарипова «Победный бросок» был открыт осенью 2016 года. Он занимается индивидуальными и групповыми обучающими программами подготовки подрастающего поколения хоккеистов. Программа центра включает целенаправленные тренировки по развитию силы, точности и внезапности броска; мастерство владения шайбой; координация движений; тренировки с участием вратарей. Методики работы центра – это личные разработки Даниса Зарипова. Директором «Победного броска» и одним из его тренеров является бывший игрок «Молота-Прикамье», бронзовый призер ВХЛ Виктор Калачик. Помогают ему в работе с учениками только опытные хоккеисты, игравшие на высоком уровне.

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