Пермь: новости дня
13:41 | 2.12.2019
Молодых хоккеистов в Прикамье будут готовить по канадской методике
Как отметил Данис Зарипов, методика, которой созданный им центр готов поделиться, включает в себя канадскую систему подготовки молодых хоккеистов, а также систему работы с новейшими хоккейными тренажерами: «Однако наш подход нестандартный для российских тренеров: «Учу тому, чего не хватило мне самому», – рассказал спортсмен.
Первый мастер-класс специалистов центра «Победный бросок» состоится с 19 по 22 декабря в СК им. Сухарева.
По словам Григория Орлова, в рамках реализации программы развития хоккея вместе с региональной федерацией хоккея планируется вывести подготовку юных хоккеистов на совершенно новый качественный уровень: «Опыт тренировочного процесса от команды профессионалов, ведущих подготовку по методикам, одобренным специалистами высшего хоккейного мастерства, нам просто необходим».
Отметим, все методики центра «Победный бросок» получили положительные отзывы от тренерских составов ведущих спортивных школ России, а также от тренерского состава профессиональных хоккейных клубов. Так, для игроков клуба «Ак Барс», являющихся участниками Континентальной хоккейной лиги, часть тренировочного процесса выдается по данным методикам. Министр спорта России Павел Колобков при посещении центра дал отличную оценку команде центра и методикам подготовки.
Напомним, 8 ноября была подписана программа развития хоккея в Пермском крае на 2020-2024 годы. В рамках программы планируется привлечение в регион масштабных
спортивных событий, количество занимающихся этим видом спорта планируется увеличить до 12 тыс. человек. Важным аспектом в реализации этой программы является подготовка квалифицированных тренеров. Также планируется, что в ходе реализации программы в крае заработает 87 крытых и открытых ледовых площадок, отвечающих всем стандартам.
Уровень обеспеченности Прикамья спортивной инфраструктурой составляет 57%. Это выше, чем в среднем по России (50%). Так, в этом году появились две новые арены - в Губахе и Березниках. На сегодня спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимается более 36% жителей Пермского края. В рамках нацпроекта «Демография» планируется довести этот показатель до 55%.
Хоккейный центр Даниса Зарипова «Победный бросок» был открыт осенью 2016 года. Он занимается индивидуальными и групповыми обучающими программами подготовки подрастающего поколения хоккеистов. Программа центра включает целенаправленные тренировки по развитию силы, точности и внезапности броска; мастерство владения шайбой; координация движений; тренировки с участием вратарей. Методики работы центра – это личные разработки Даниса Зарипова. Директором «Победного броска» и одним из его тренеров является бывший игрок «Молота-Прикамье», бронзовый призер ВХЛ Виктор Калачик. Помогают ему в работе с учениками только опытные хоккеисты, игравшие на высоком уровне.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:50 | 2.12.2019
Пермский край станет пилотным регионом России, где внедрят электронное подписание актов по госзаказу
13:42 | 2.12.2019
Уральскую биеннале в Екатеринбурге посетили 115 тысяч человек
13:41 | 2.12.2019
Молодых хоккеистов в Прикамье будут готовить по канадской методике
13:32 | 2.12.2019
Из Екатеринбурга за месяц вывезли 100 тысяч тонн мусора
12:59 | 2.12.2019
На Уралмаше в результате ДТП погиб 73-летний пешеход
12:35 | 2.12.2019
Пермский край присоединился ко Всемирному дню борьбы со СПИДом
12:30 | 2.12.2019
В Екатеринбурге закрыли группу детского сада из-за нарушений
12:25 | 2.12.2019
У прикамских мам в декрете появилась возможность получить профессию не выходя из дома
12:09 | 2.12.2019
Погода в Перми будет переменчивой
11:29 | 2.12.2019
В свердловском поселке сгорела «девятка»
10:29 | 2.12.2019
В столице Урала вспыхнула квартира
10:16 | 2.12.2019
Дзюдоистки Прикамья привезли медали с первенства России
10:00 | 2.12.2019
В Екатеринбурге оштрафовали коллекторов, пытавшихся взыскать с мужчины долги усопшей
09:32 | 2.12.2019
ХК «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив»
09:19 | 2.12.2019
В Екатеринбурге задержана глава секты по делу об убийстве ребенка
20:37 | 1.12.2019
В Екатеринбурге пропал мужчина
19:56 | 1.12.2019
Прохладно и небольшой снег: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на начало недели
18:06 | 1.12.2019
На Урале нашли тело мужчины, предположительно, пропавшего после трагедии на реке Лозьва
16:20 | 1.12.2019
Пермский студенческий театр вошел в пятерку лучших в ПФО
16:01 | 1.12.2019
Замглавы свердловского СК отправили под домашний арест
15:42 | 1.12.2019
Свердловские полицейские приняли участие в 18-ом турнире по стрельбе, посвященном памяти Олега Ждановских
13:11 | 1.12.2019
В Нижнем Тагиле ищут пропавшего ещё в июле мужчину
12:48 | 1.12.2019
Назначен новый командир полка ППСП Екатеринбурга
12:36 | 1.12.2019
Екатеринбуржцы смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ по случаю Всемирного дня борьбы со СПИД
11:28 | 1.12.2019
В Екатеринбурге проходит зимний полумарафон «Европа-Азия»
09:33 | 1.12.2019
«Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в 18-м туре премьер-лиги
03:57 | 1.12.2019
В Прикамье откроются предновогодние ярмарки