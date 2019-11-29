Жители Пермского края могут написать Всероссийский правовой диктант онлайн

12:40 | 2.12.2019

С 3 по 10 декабря 2019 года любой желающий в возрасте от 14 лет может принять участие в написании III Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции. Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте https://юрдиктант.рф/. Сейчас на нем доступна общая информация, задания появятся в момент старта акции. Участникам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут.



Основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права.



3 декабря в 16:45 в рамках празднования Дня юриста состоится торжественная церемония запуска диктанта. Начиная с этого часа и по 10 декабря будут открыты тестовые задания.



Кроме того, 6 декабря в 12:00 (по местному времени) во всех регионах страны откроются площадки для очного написания диктанта. В Перми местом проведения очного этапа традиционно выступит Пермский государственный национальный исследовательский университет.



Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.



Соорганизаторами диктанта являются Ассоциация юристов России и «Деловая Россия», партнерами выступили Министерство иностранных дел Российской Федерации, ФГБУ «Редакция «Российской газеты», Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Европейская юридическая служба.



К участию в диктанте приглашаются все желающие.



В 2019 году Ассоциация юристов России получила президентский грант на проведение социально значимого проекта – III Всероссийского правового (юридического) диктанта.



В 2017 году диктант написали 55 тысяч человек, в 2018-м - 165 тыс. участников.

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