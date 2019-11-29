У прикамских мам в декрете появилась возможность получить профессию не выходя из дома

12:25 | 2.12.2019

В Пермском крае молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске, смогут получать профессиональное образование на дому с помощью онлайн-лекций. Соответствующее решение было принято 28 ноября на заседании регионального правительства. Кроме того, пройдя онлайн выбранные курсы, молодые женщины получат по электронной почте и свидетельство о новом профессиональном образовании.



Ранее мамы могли получить новую профессию только очно, для чего им приходилось отрываться от основных обязанностей, связанных с воспитанием детей, как минимум на 3 месяца.



Список профессий можно найти на сайте Центра занятости. В него входит 34 программы – начиная от профессий, связанных с компьютерной грамотностью, заканчивая парикмахером, пекарем, флористом и фотографом.



Также на заседании правительства было принято решение о расширении перечня участников, имеющих возможность обучиться новой профессии в декретном отпуске. Если раньше переобучиться могли только женщины, состоящие в трудовых отношениях и находящиеся в декретном отпуске (до 1,5 года после рождения ребенка), то сейчас это мамы, находящиеся отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости. Обучение бесплатное, достаточно обратиться в отделение «Центра занятости» по месту жительства.



В этом году по данной программе уже прошли переобучение более 900 женщин, находящихся в декретном отпуске, из них дистанционно – 192. По планам краевого Центра занятости, ежегодно планируется переобучать не менее 744 жительниц Пермского края. Они могут пройти переобучение как очно, так и дистанционно. Программа реализуется во всех территориях Прикамья, а обучение проходит в учреждениях профессионального образования, которые заключили договоры с краевым Центром занятости.



Отметим, в 2019 году на реализацию данной программы было направлено 11,5 млн рублей. В 2020-м на эти цели направят 43 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.



Напомним, в Прикамье также активно реализуется программа по выдаче материнских капиталов. 24 ноября губернатор Максим Решетников вручил 200-тысячный сертификат семье Лобановых. За 12 лет в Пермском крае выдали их на общую сумму 63 млрд рублей, с их помощью улучшить жилищные условия смогли 150 тыс. семей, еще 8 тыс. семей вложили средства в образование детей, более 100 матерей направили сертификат на формирование накопительной части своей пенсии. В следующем году краевые власти планируют помочь в улучшении жилищных условий 3 тыс. семей.



В 2020 году в Пермском крае, как и в других регионах страны, материнский капитал будет проиндексирован и составит 466 026 рублей.

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