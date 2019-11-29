Погода в Перми будет переменчивой

12:09 | 2.12.2019

Сейчас в Перми -3 градуса, снег. Сегодня, 2 декабря, днем в Перми будет около -2°C; к вечеру снег прекратится, начнется похолодание – ночью столбик термометра опустится до -12°C.



Завтра днем ожидается -7°C, такую же температуру обещают на среду, 4 декабря. В четверг днем будет -8°C, ночью – -13°C. В пятницу потеплеет до +1°C. В выходные, по предварительным прогнозам, будет около нуля.

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