Пермь: новости дня
04:01 | 1.12.2019
197 комплексов фотовидеофиксации установлены на региональных дорогах Прикамья
До 10 декабря специалисты Центра безопасности дорожного движения Пермского края проводят настройку и подключение этих устройств к информационной системе. После чего все комплексы заработают в полном объеме.
Таким образом, к концу этого года на региональных дорогах Прикамья будут фиксировать нарушения правил дорожного движения 197 автоматических комплексов.
Устройства фотовидеофиксации размещаются по согласованию с ГИБДД Пермского края в точках повышенной аварийности. В зависимости от настройки, видеокамеры нового поколения в состоянии фиксировать более 20 типов нарушений: от превышения скоростного режима или выезда за стоп-линию до движения по выделенной полосе или нарушения правил остановки, стоянки.
По словам заместителя руководителя Центра безопасности дорожного движения Пермского края Дениса Кондарина, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» число комплексов ФВФ на автотрассах Прикамья ежегодно увеличивается. «Цель развития системы дорожной фотовидеофиксации не в увеличении количества штрафов, а в снижении аварийности и смертности на пермских дорогах, – отмечает он. – Статистика показывает, что рост числа камер на автодорогах региона стал одной из причин уменьшения количества ДТП в Прикамье: по данным ГИБДД, в 2016 году произошло 3878 аварий, в 2018 зафиксировано 3444 дорожно-транспортных происшествий». Кроме того, комплексы ФВФ помогают отслеживать состояние дорожного покрытия и оперативно сообщать подрядчику о возникших проблемах.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о необходимости бережной эксплуатации дорожных объектов. «Важно не только инвестировать в транспортную инфраструктуру, но и содержать ее на должном уровне», – подчеркнул глава региона.
Сейчас помимо камер фотовидеофиксации на региональных дорогах дополнительно запущены в эксплуатацию 11 комплексов на федеральных трассах. Ежедневно на пермских автодорогах, в потенциально опасных местах, выставляются 50 передвижных комплексов ФВФ, так называемых «треног».
Для удобства водителей при выборе маршрута, повышения дисциплины участников дорожного движения и соблюдения правил безопасности сеть стационарных и передвижных камер фотовидеофиксации, установленных на местных, региональных и федеральных автодорогах Пермского края, в режиме онлайн размещена на портале «Управляем вместе» и сайте ГИБДД.
© «Вечерние ведомости»
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