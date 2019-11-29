В Прикамье откроются предновогодние ярмарки

03:57 | 1.12.2019

У жителей Пермского края будет отличная возможность подготовиться к праздникам – новогодние ярмарки стартуют 21 декабря. Здесь пермяки и гости города смогут приобрести вкусные деликатесы к праздничному столу: мясо и колбасную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, сухофрукты, орехи, а также запастись интересными подарками для друзей и близких.



Самые крупные предновогодние ярмарки пройдут на городской эспланаде 21-22 и 28-29 декабря, а также с 28 по 29 декабря в Кунгуре (ул. Карла Маркса, 41) и Березниках (ул. Челюскинцев, 12). Посетителям помимо вкусных лакомств и подарков предложат культурно-развлекательную программу с конкурсами, танцами, народными гуляниями и зимними забавами. Режим работы ярмарок: на эспланаде - с 14:00 до 20:00, в Кунгуре и Березниках - с 12:00 до 18:00.



Губернатор края Максим Решетников неоднократно отмечал, что ярмарочная торговля помогает жителям получить свежую продукцию местного производства, а региональным компаниям найти «своего покупателя». «Зачастую для местных фермеров становится проблемой, где реализовать свою продукцию, а для жителей крупных населенных пунктов – где ее купить. Проведение ярмарок решает эти вопросы, поэтому во всех крупных городах края ярмарки должны проводиться регулярно», – подчеркнул глава региона.



Также предновогодние ярмарочные площадки развернутся в других территориях края. В течение нескольких дней они объединят сотни людей, станут местом активной торговли и добрых встреч.

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