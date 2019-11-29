Выездная комиссия проверила качество организации питания в образовательных учреждениях Перми

03:55 | 1.12.2019

В ноябре совет проверил качество питания в школах и детском саду Мотовилихинского района. Руководству школы №116 рекомендовали улучшить вкусовые качества пищи, а «Школе бизнеса и предпринимательства» - частично заменить посуду.



Совет по контролю за качеством организации питания в образовательных учреждениях города работает с прошлого года по инициативе департамента образования администрации Перми.



В состав совета входят представители родительской общественности, специалисты администрации и депутаты Пермской городской Думы. В этот раз комиссия проверила «Школу бизнеса и предпринимательства», школу №116 и детский сад №272.



Проверяющие высоко оценили уровень организации питания в «Школе бизнеса и предпринимательства». Здесь ученикам на выбор предлагается несколько вариантов завтрака. Напротив входа в столовую имеется стенд с информацией о правильном питании, обстановка непосредственно обеденного зала уютная и эстетичная. Тем не менее, руководителю учреждения было рекомендовано частично заменить посуду.



Поскольку ученики в школах пользуются для оплаты питания школьной картой, комиссия посоветовала отрегулировать возможные проблемы при нехватке средств на карте ребенка. Кроме того, в школе №116 после беседы с детьми и дегустации блюд руководству рекомендовали продумать мероприятия по улучшению вкусовых качеств пищи.



Положительно оценили организацию питания проверяющие и в детском саду №272. Здесь детей в игровой форме приучают к правильному питанию, есть возможность замены или исключения определенных продуктов для детей с аллергопатологией по показанию врача.



Совет по организации питания работает на протяжении всего учебного года, выезды в образовательные учреждения города осуществляются ежемесячно. Члены комиссии смотрят, как организовано питание в школах и детских садах, а также дают руководству образовательных учреждений рекомендации по улучшению его качества. С предложениями родители, педагоги и сами учащиеся могут обратиться в департамент образования, эти материалы будут учтены в работе совета.

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