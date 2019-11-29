Пермских предпринимателей приглашают на ежегодную специализированную выставку «Пекарь и кондитер»

03:53 | 1.12.2019

Выставка пройдет 27-29 мая в Москве на ВДНХ в павильоне №75. В рамках выставки запланирован фестиваль «Российский пряник».



Организаторами мероприятия стали Российская Гильдия пекарей и кондитеров и ООО «Экспохлеб». На выставку приглашают представителей бизнес-сообщества, государственных структур, науки, субъектов торговли и общественного питания. Мероприятия выставки посвящены вопросам развития хлебопечения, обсуждению практических мер по улучшению условий для взаимодействия между непосредственными потребителями и производителями профильного оборудования, сырья, ингредиентов, упаковки и материалов для хлебопекарных и кондитерских производств.



Украшением выставки «Пекарь и кондитер» станет фестиваль «Российский пряник». Традиционно в программе фестиваля: выставка пряников отсадных, печатных, пряников для детей, пряничных картин и объемных декоративных изделий из пряничного теста, мастер-классы по изготовлению, украшению и росписи российских пряников от ведущих мастеров пряничного дела, выставка-продажа пряников, конкурс «Пряник – визитная карточка России». Знаменитое лакомство – это история, сохранение традиций и источник вдохновения для творчества многих пекарей и кондитеров.



На фестиваль приглашают пермских предпринимателей, а искусным мастерам по изготовлению пряников предлагают представить свои работы на конкурс «Пряник – визитная карточка России».



Дополнительную информацию можно получить здесь: https://www.breadbusiness.ru/. Контакты: Ноздрачева Лариса Владимировна, телефон +7(495)755-50-35/38, e-mail: larisanv@breadbusiness.ru или Волохова Владислава Александровна, тел. +7 (495)755-50-35/38, e-mail: v.volohova@rospik.ru.

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