Пермь: новости дня
03:53 | 1.12.2019
Пермских предпринимателей приглашают на ежегодную специализированную выставку «Пекарь и кондитер»
Организаторами мероприятия стали Российская Гильдия пекарей и кондитеров и ООО «Экспохлеб». На выставку приглашают представителей бизнес-сообщества, государственных структур, науки, субъектов торговли и общественного питания. Мероприятия выставки посвящены вопросам развития хлебопечения, обсуждению практических мер по улучшению условий для взаимодействия между непосредственными потребителями и производителями профильного оборудования, сырья, ингредиентов, упаковки и материалов для хлебопекарных и кондитерских производств.
Украшением выставки «Пекарь и кондитер» станет фестиваль «Российский пряник». Традиционно в программе фестиваля: выставка пряников отсадных, печатных, пряников для детей, пряничных картин и объемных декоративных изделий из пряничного теста, мастер-классы по изготовлению, украшению и росписи российских пряников от ведущих мастеров пряничного дела, выставка-продажа пряников, конкурс «Пряник – визитная карточка России». Знаменитое лакомство – это история, сохранение традиций и источник вдохновения для творчества многих пекарей и кондитеров.
На фестиваль приглашают пермских предпринимателей, а искусным мастерам по изготовлению пряников предлагают представить свои работы на конкурс «Пряник – визитная карточка России».
Дополнительную информацию можно получить здесь: https://www.breadbusiness.ru/. Контакты: Ноздрачева Лариса Владимировна, телефон +7(495)755-50-35/38, e-mail: larisanv@breadbusiness.ru или Волохова Владислава Александровна, тел. +7 (495)755-50-35/38, e-mail: v.volohova@rospik.ru.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
03:57 | 1.12.2019
В Прикамье откроются предновогодние ярмарки
03:55 | 1.12.2019
Выездная комиссия проверила качество организации питания в образовательных учреждениях Перми
03:53 | 1.12.2019
Пермских предпринимателей приглашают на ежегодную специализированную выставку «Пекарь и кондитер»
22:02 | 30.11.2019
Губернатор Свердловской области обсудил подготовку к Универсиаде-2023 с первым вице-президентом Олимпийского комитета России Игорем Левитиным
18:29 | 30.11.2019
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Коминтерна столкнулись трамвай и минивэн
17:03 | 30.11.2019
На Международный фестиваль «Кинопроба» в Екатеринбурге приедут кинематографисты из 22 стран
15:27 | 30.11.2019
В Екатеринбурге за взятку в 18 миллионов рублей задержан замглавы СКР по Свердловской области
14:42 | 30.11.2019
В Туринске произошло очередное пьяное ДТП с участием руководства города
13:48 | 30.11.2019
В Екатеринбурге тысячи должников привлекут к ответственности
12:56 | 30.11.2019
Свердловский «Автомобилист» начнёт выездную серию матчем с «Локомотивом» в Ярославле
11:31 | 30.11.2019
В Екатеринбурге состоится зимний полумарафон. Рассказываем, какие улицы будут перекрыты
10:35 | 30.11.2019
Родителей зверски убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика задержали
09:51 | 30.11.2019
Лошади погибли во время пожара в частной конюшне в Екатеринбурге
20:32 | 29.11.2019
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину вместе со спящим внутри ребенком
19:32 | 29.11.2019
Роспотребнадзор запустит «горячую линию» по качеству детских товаров и новогодних подарков для свердловчан
18:20 | 29.11.2019
На улице Куйбышева в Екатеринбурге «Lexus» сбил 9-летнюю девочку
17:57 | 29.11.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве на сумму свыше 11,3 миллиона
17:36 | 29.11.2019
Департамент транспорта администрации Перми разъясняет правила использования транспортных карт
17:34 | 29.11.2019
Житель Екатеринбурга завоевал «золото» на Первенстве России по дзюдо
17:27 | 29.11.2019
В Екатеринбурге на Уктусе поймали черную лисицу
17:18 | 29.11.2019
Пермские каратисты выиграли пять медалей на чемпионате и первенстве Европы по каратэ
16:45 | 29.11.2019
Откуда челябинские блогеры берут деньги на развитие
16:42 | 29.11.2019
Депутат Госдумы призвал к выравниванию региональных бюджетов
16:37 | 29.11.2019
В Невьянске обсуждают неприличный скандал, связанный с депутатом и директором местного ДК Романом Нечкиным
16:12 | 29.11.2019
В Екатеринбурге пройдет «Кубок Урала» по бадминтону
15:44 | 29.11.2019
В столице Урала отправили в колонию врача, торговавшего наркотиками
15:15 | 29.11.2019
У пяти учеников екатеринбургской школы подозревают кишечную инфекцию
14:46 | 29.11.2019
В Перми началась подготовка к работе по новым транспортным контрактам
14:44 | 29.11.2019
Депутата белоярской думы вызвали на допрос сотрудники ФСБ