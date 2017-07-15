Пермь: новости дня
14:46 | 29.11.2019
В Перми началась подготовка к работе по новым транспортным контрактам
Так, ИП Кирсанов А.И. за период с 2017 по 2019 год приобрел 25 новых газовых автобусов, отвечающих новым требованиям, которые будут предъявляться к транспортным средствам в следующем году: стандарт Евро-5, наличие стопроцентной низкопольности, системы видеонаблюдения и учета пассажиропотока, медиасистемы и кондиционера в салоне. Порядка 60% от приобретенных автобусов уже работают на линии, остальные проходят оснащение дополнительным оборудованием.
ИП Новоселов О.В. в этом году приобрел восемь новых газовых автобусов, два из которых уже работают на маршрутах данного перевозчика, остальные приступят к работе до конца декабря этого года.
Напомним, с 2020 года перевозчики будут работать по новым контрактам с перечислением платы за проезд в бюджет города. Это позволит в перспективе формировать маршруты исходя из интересов пассажиров, а также повысить уровень безопасности и качество предоставляемых услуг. Также к работе на маршрутах регулярных перевозок не будут допускаться автобусы старше 12 лет, к середине 2020 года не менее 30% подвижного состава должны будут иметь полностью низкий пол, систему кондиционирования и соответствовать стандарту Евро-5.
© «Вечерние ведомости»
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