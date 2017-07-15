Пермь: новости дня
14:30 | 29.11.2019
В новогодние каникулы краевые музеи Прикамья будут работать бесплатно
Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил региональному минкульту максимально подробно информировать жителей региона о предстоящей акции, а также предложить муниципальным музеям присоединиться. Так, по словам губернатора, жители по всему региону получат возможность бесплатно посещать культурные учреждения в новогодние праздники.
Как сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, увидеть уникальные экспозиции предлагается не только прикамцам, но и жителям соседних регионов, которые приедут в гости.
В акции примут участие Пермская государственная художественная галерея, Музей современного искусства PERMM, Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова), Музей пермских древностей, Музей-диорама в Мотовилихе, Дом-музей Н.Г. Славянова, Дом-музей «Подпольная типография», Детский музейный центр, Исторический парк «Россия – моя история», Коми-Пермяцкий краеведческий музей (Кудымкар), Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» (Чусовской район, д. Кучино), Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» (Пермский район, село Хохловка), Дом-музей В.В. Каменского (Пермский район, село Троица), Музейный комплекс «Дом Пастернака» (Александровский район, поселок Всеволодо-Вильва) и Осинский краеведческий музей (город Оса).
Все музеи будут работать в своем режиме, установленном на время праздничных дней. Уточнить график работы будет возможно на сайтах учреждений.
© «Вечерние ведомости»
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