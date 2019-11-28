В Перми изменится расписание некоторых автобусных маршрутов

13:23 | 29.11.2019

С 30 ноября и 1 декабря расписание автобусов №36, №3, №11, №30 и №50, №10т будет скорректировано.



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 30 ноября по выходным дням будет скорректировано расписание автобусного маршрута 10т «микрорайон Железнодорожный – Центральный рынок».



С 1 декабря на автобусном маршруте №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» в будние дни будет увеличено количество автобусов с 20 до 22 единиц.



Также с 1 декабря на автобусных маршрутах №3 «микрорайон Нагорный – станция «Пермь-1», №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы» и №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» будет изменено расписание. С подробным расписанием движения маршрутов можно будет ознакомиться на сайте МКУ «ГорТранс».

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