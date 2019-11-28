Прикамцы выберут лучшую постановку фестиваля-конкурса «Театральное Приволжье»

12:29 | 29.11.2019

29 ноября в 15:00 по пермскому времени (в 13.00 по мск) начнется финальное голосование за лучший спектакль Приволжского федерального округа (ПФО). У пермяков будет только 24 часа, чтобы сделать свой выбор и отдать голос за лучшую театральную постановку окружного фестиваля-конкурса «Театральное Приволжье». Для того, чтобы сделать это, необходимо позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Принимается только звонок. SMS не учитывается.



В финале «Театрального Приволжья» принимают участие 28 лучших школьных и студенческих спектаклей со всего региона. Пермский край на фестивале представляют коллектив детской театральной студии «Балаганчик» из поселка Яйва и студенческий театр ПНИПУ «17-я скрипка». Посмотреть все спектакли можно на сайте: http://театральноеприволжье.рф/performances.



Имена победителей в номинациях «Лучший школьный театр», «Лучший студенческий театр», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» станут известны 30 ноября во время онлайн-трансляции на сайте фестиваля.



Голосовать могут только владельцы телефонных номеров, зарегистрированных в одном из регионов Приволжского федерального округа. Голоса, отданные с телефонных номеров территорий, находящихся за пределами ПФО, не учитываются.



Чтобы голосовать было легче, каждому спектаклю был присвоен свой порядковый номер (от 1 до 14 – у студенческих, от 15 до 28 – у школьных). С одного номера можно отдать один голос за студенческий и один голос за школьный спектакль. Для большей объективности и прозрачности конкурсного отбора действует правило – проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля из своего региона.



Отметим, что в этот волнительный день финалистов конкурса решили поддержать студенты Пермского краевого колледжа искусств и культуры, поэтому сегодня, 29 ноября, на сцене учебного заведения состоится праздничный вечер, приуроченный к старту голосования.



Напомним, что «Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в ПФО. Цель проекта – раскрытие творческого потенциала и расширение культурного кругозора молодежи, вовлечение молодых людей в театральную среду как в качестве активных участников, так и в качестве зрителей. Идея проведения такого масштабного события для творческой молодежи — личная инициатива полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

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