Дмитрий Осипов принял участие в семинаре «Инвестиционные возможности в Бразилии»

09:35 | 29.11.2019

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов принял участие в семинаре высокого уровня «Инвестиционные возможности в Бразилии», где присутствовали Тимур Максимов, замминистра экономического развития РФ, Оникс Лорензони - министр, руководитель гражданской администрации президента Федеративной Республики Бразилия, а также Товар да Силва Нунес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Российской Федерации.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений между Россией и Бразилией, итоги прошедшего саммита БРИКС, а также совместные перспективные инициативы и проекты.

В своих выступлениях г-н Лорензони и г-н Да Силва Нунес высоко оценили текущий уровень сотрудничества компании с бразильскими потребителями, выразив надежду на его дальнейшее расширение и развитие.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

- Сегодняшнее мероприятие, без сомнения, является очень важным этапом в рамках развития российско-бразильских торгово-экономических отношений, и мы рады возможности участвовать в нем, поскольку Бразилия является одним из крупнейших рынков - потребителей калийных удобрений, существенную долю которых поставляет в регион наша компания.

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