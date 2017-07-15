Утвержден новый бюджет Пермского края

16:22 | 28.11.2019

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли бюджет во втором, окончательном чтении. На заседании также приняли две поправки, поступившие к бюджету после срока.



Рабочая группа по доработке проекта бюджета ко второму чтению рассмотрела 129 поправок. После принятых изменений доходы и расходы краевого бюджета увеличились. Увеличение доходов обеспечило дополнительные межбюджетные трансферты из федеральной казны, а также позволило уточнить прогнозы краевого министерства финансов по собственным доходам, в том числе прибыли от налоговых поступлений.



Одобрена инициатива депутатов краевого парламента по увеличению расходов министерства территориального развития на 34,2 млн рублей ежегодно для повышения заработной платы основному персоналу отрядов противопожарной службы на 11%. Была принята поправка депутатов о перераспределении средств на приобретение модульных зданий ФАПов и 213 машин скорой помощи. Корректировки продиктованы необходимостью замены аутсорсинга в сфере здравоохранения до 2024 года. Члены рабочей группы внесли изменения практически во все отраслевые программы и бюджетных учреждений и закрепили обязательства по повышению на 4% заработной платы работникам бюджетной сферы.



Депутаты одобрили инициативу губернатора по увеличению финансирования проектов инициативного бюджетирования – на 61,4 млн рублей. Также заложены средства на проведение краевых фестивалей в объеме 97,7 млн рублей.



На пленарном заседании были рассмотрены и приняты две поправки, поступившие после срока. Так, поправка председателя комитета по бюджету Елены Зыряновой отражает дополнительные средства из федерального бюджета. За счет дополнительных средств, о которых стало известно только после принятия во втором чтении федерального бюджета, доходы края увеличатся в 2020 году на 2,1 млрд рублей, в 2021 году – на 7,2 млрд рублей, в 2022 г. – на 1,2 млрд рублей. Резкое увеличение доходов в 2021 году связано с тем, что из федерального бюджета выделено 5,3 млрд рублей в рамках концессионного соглашения на строительство Чусовского моста.



Еще одну поправку после срока внес депутат, руководитель рабочей группы Игорь Папков. Согласно поправке, в 2020 году правительству края предоставляется возможность реструктуризировать задолженности муниципалитетов по бюджетным кредитам, погашение которых наступает в 2020-21 гг. Одно из условий реструктуризации – отсутствие задолженности по кредитам кредитным организациям. Поправка внесена в соответствии со статьей 92.8 Бюджетного кодекса, которая вступила в силу в августе 2019 года.



«Новый бюджетный тренд – мощная финансовая поддержка территориям края. Впервые 32 млрд рублей - 1/5 часть всех расходов бюджета - будет направлено на развитие муниципальных образований. В связи с изменением политики межбюджетных трансфертов, перераспределением налоговых отчислений, запросами и, самое главное, готовностью территорий эффективно использовать большие объемы средств, предполагаются такие меры. Надеюсь, что муниципальные образования почувствуют «крепкое плечо» регионального бюджета и смогут на него рассчитывать», - отметил спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.



Таким образом, с учетом принятых поправок после срока, краевой бюджет на 2020 г. имеет следующие параметры: доходы составили 153 млрд рублей, расходы – 163,5 млрд рублей. Плановый дефицит утвержден в размере 10,5 млрд рублей.

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