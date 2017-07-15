Пермь: новости дня
16:11 | 28.11.2019
Прикамские законодатели поддержали обманутых дольщиков
Проект закона вносит изменения в Закон Пермского края «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома». В документе вводятся новые понятия «проблемный объект» и «реестр проблемных объектов». В определении понятия «члены семьи пострадавшего гражданина» перечень членов семьи пострадавшего гражданина дополнен детьми, находящимися под опекой (попечительством).
Из перечня полномочий правительства Пермского края исключены функции по определению порядка ведения реестра проблемных объектов. С 2019 года единый реестр формируется в электронной форме в федеральной информационной системе жилищного строительства. Сведения, которые размещаются в едином реестре проблемных объектов, являются открытыми и общедоступными.
Кроме того, законопроект предлагает исключить требование об отсутствии у гражданина и членов его семьи жилого помещения на дату заключения договора долевого участия. Сегодня это является одним из условий предоставления мер государственной поддержки «обманутым дольщикам».
По данным регионального министерства строительства, сегодня на территории Пермского края насчитывается 60 «проблемных» объектов. Из них 56 уже включено в реестр проблемных объектов: по 17 стройкам идет нарушение сроков ввода в эксплуатацию, еще по 13 строящимся многоквартирным домам застройщик признан банкротом.
Заместитель председателя инфраструктурного комитета Александр Третьяков отмечает, что «одна из важных задач прикамских законодателей – защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных строительных компаний»: «В Пермском крае на протяжении нескольких последних лет ведется активная работа с проблемными объектами. На уровне региона законодательно закреплены меры государственной поддержки «обманутым» дольщикам. С 2018 по 2019 годы 1168 наших земляков смогли решить проблему с «недостроем» и получить свои квартиры».
© «Вечерние ведомости»
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