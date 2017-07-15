Сергею Полянскому посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Пермского края»

15:46 | 28.11.2019

Депутаты ЗС одобрили постановление о присвоении звания «Почетный гражданин Пермского края» Сергею Полянскому (посмертно) за значительный вклад в развитие системы образования Пермского края.



Сергей Евгеньевич Полянский (1954–2019) — учитель высшей категории в школе №146, основатель школы углубленного изучения физики в Пермском крае, заслуженный учитель Российской Федерации, педагог-исследователь, победитель национального проекта «Образование». Являлся лауреатом премий губернатора Пермской области, всероссийского конкурса «Учитель-воспитатель будущих ученых».

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