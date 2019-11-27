За 9 месяцев инвестиции в экономику Пермского края выросли на 16,5%

13:00 | 28.11.2019

По данным Пермьстата, за январь-сентябрь 2019 года на развитие экономики и социальной сферы региона было направлено более 181,3 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 16,5%.



Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) за девять месяцев 2019 года составил более 139,5 млрд рублей или 12,1% к уровню аналогичного периода 2018 года (в сопоставимых ценах).



Как пояснили в региональном минэкономразвития, в настоящее время в Пермском крае реализуется 79 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1,6 трлн рублей. При этом почти 800 млрд рублей – инвестиции в новые производства с созданием более 10 тыс. рабочих мест. Со своей стороны правительство края поддерживает инициативы промышленников. На территории региона 18 проектов реализуются в рамках специнвестконтрактов, 16 имеют статус приоритетных. В 1 полугодии 2019 года в региональную промышленность проинвестировано 79 млрд руб.



Наибольший объем инвестиций приходится на химическую отрасль, где реализуется 6 инвестиционных проектов с объемом инвестиций порядка 480 млрд руб. с созданием более 4,8 тыс. рабочих мест. Инициаторы проектов: ПАО «Уралкалий», ООО «Еврохим- Усольский калийный комбинат», ЗАО «Верхнекамская калийная компания», а также - ПАО «Метафракс», АО «СИБУР-Химпром» и ООО «УЗПМ». В нефтехимической отрасли компания «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» приступает к реализации инвестпроекта с объемом инвестиций более 100 млрд руб.



В машиностроительной отрасли создается более 3,7 тыс. новых рабочих мест и реализуется 21 проект на сумму 140 млрд руб. в том числе проекты, реализуемые АО «Редуктор-ПМ», ПАО «Протон-ПМ», ГК «Новомет».



В Прикамье инициирован ряд строительных проектов. Инвесторами запланированы вложения свыше 10 млрд руб. с созданием более 2,3 тысячи рабочих мест. Среди них - реализация проектов по строительству в краевой столице Многофункционального центра с гостиницей 5* и конгресс-центром по ул. Петропавловской (ООО «Проспект-Пермь») и Международного студенческого кампуса (ООО «Талма-Пермь»).

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