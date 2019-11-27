Главный Дед Мороз России зажег центральную елку Прикамья

12:45 | 28.11.2019

27 ноября состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной елке – краевая столица готовится встретить 2020 год в праздничном убранстве. Также яркими огнями заиграли все городские елки - это стало стартом новогодних мероприятий.



Самым ярким и массовым стало зажжение огней на главной городской елке у здания Законодательного собрания – на обновленном квартале эспланады. Она озарила светом центральную площадь столицы Прикамья и объединила одновременно порядка пяти тысяч человек. Главную елку Пермского края зажег Дед Мороз России из Великого Устюга. В завершение все гости праздника смогли сделать памятную фотографию с новогодним волшебником, загадать ему самое сокровенное желание и от души повеселиться.



Отметим, визит всероссийского Деда Мороза в Пермь состоялся в рамках большого предновогоднего путешествия по стране совместно с телеканалом НТВ. Главный волшебник страны посетит 28 городов России, чтобы до боя курантов во всех уголках страны зажглись новогодние елки и исполнились самые заветные желания.



Улицы города стремительно преображаются в новогодней иллюминации, совсем скоро в обновленном квартале эспланады начнется строительство ледового городка «Легенды древней Пармы» и катка. В новогоднюю ночь все жители и гости Перми смогут стать участниками праздничной шоу-программы. Подробнее о новогодней ночи будет сообщено дополнительно.



Напомним, новогодние мероприятия 2019 года в Перми посетили почти 1,1 млн человек. Из них 500 тыс. прогулялись по локациям новогоднего маршрута, 380 тыс. побывали в ледовом городке, на бесплатных рождественских каруселях прокатились 19,2 тыс. детей, а зимний кубок ледовой скульптуры «Зимний вернисаж» собрал более 20 тыс. зрителей. Всего в Прикамье за десять праздничных дней состоялось порядка 3,6 тыс. мероприятий.

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