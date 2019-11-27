Пермь: новости дня
12:32 | 28.11.2019
Федеральные спикеры расскажут об особенностях электронной торговли на отраслевом форуме в Перми
К участию в форуме приглашены более тысячи участников: представители исполнительных органов государственной власти, крупнейшие предприниматели Пермского края, федеральные эксперты, представители институтов развития и российского бизнеса, а также представители крупнейших корпораций, присутствующих в сегменте В2В электронной коммерции.
Ключевым мероприятием форума станет пленарная сессия, на которой выступят губернатор Пермского края Максим Решетников, директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок, генеральный директор интернет-агентства «AMADO», эксперт по обучению Яндекса Алексей Богдановский, руководитель центра экспертизы электронной коммерции Wildberries Анна Маркитанова, а также руководители крупнейших российских интернет-агентств, B2B-платформ и торговых площадок (Active Trading GmbH, Europages, PAL в России, «РАВ Лабораториз»).
Главными темами сессии станут взаимоотношения властей и представителей электронной торговли, формы государственной поддержки данной отрасли, особенности оптовых поставок на e-commerce площадки, использование инструментов Europages для выхода на международные рынки, опыт иностранных компаний, реальные практики и кейсы российских компаний по выходу на различные электронные торговые площадки.
Алексей Богдановский расскажет о преимуществах и «подводных камнях» площадки E-Commerce, последних трендах электронной торговли, а также разберет ключевые проблемы интернет-торговли - ее реалии, возможности и перспективы.
Как работать с Wildberries и развить эффективную систему взаимодействия, получать поддержку МСП и выходить со своей продукцией в другие регионы, расскажут руководитель центра экспертизы электронной коммерции Wildberries Анна Маркитанова, руководитель проектов данного центра Елизавета Кузнецова и руководитель ООО «Кунгурская швейная фабрика» Александр Михайлов.
Также участники форума обсудят особенности международных маркетплейсов - Alibaba, eBay, Etsy, DTAD, SAP Ariba – и рассмотрят инструменты государственной поддержки.
Кроме того, будут организованы тематические сессии по созданию собственного интернет-магазина, техническим аспектам и логистике электронной торговли, участию банков в интернет-торговле, особенностям электронных поставок на крупнейшие e-commerce площадки (Amazon), нюансам работы с интернет-площадками европейских стран, мерам господдержки экспорта и перспективам выхода российских торговых площадок на мировой уровень, использованию инструментов для продвижения своей компании на зарубежные рынки.
Спикерами данных сессий выступят управляющий Пермским головным отделением Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Константин Подвальный, директор департамента продаж региональным клиентам ООО «Сбербанк Логистика» Евгений Луконькин, исполнительный директор сервисного партнера ALIBABA в России – компании PAL Дмитрий Хаскель, руководитель департамента по работе с клиентами международного Центра интернет-торговли All.biz Елена Епифанова, руководители крупнейшего интернет-агентства IMI Media и другие.
Форум «Электронная торговля. Большие масштабы малого бизнеса» состоится 17 декабря по адресу: шоссе Космонавтов, 111, корпус 10 «Морион Диджитал», начало в 10:30, вход бесплатный.
© «Вечерние ведомости»
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