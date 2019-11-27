Пермь: новости дня
12:22 | 28.11.2019
Пермский край стал первым регионом в ПФО, использующим новый метод лечения рака
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что выявление и лечение онкологии остается одним из основных направлений здравоохранения Прикамья. «В рамках нацпроекта по поручению президента нам выделены беспрецедентные средства на борьбу с этими заболеваниями. В Пермском крае мы выстраиваем трехуровневую систему оказания онкопомощи, развивая как высокотехнологичную диагностику, так и способы лечения. Нам важно использовать здесь самые современные технологии», – подчеркнул губернатор.
Новый метод лечения рака простаты позволяет снять болевой синдром и остановить развитие костных метастазов. Прежде препараты у таких больных использовались лишь с целью обезболивания.
Препарат больному вводится внутривенно. По словам завотделением радионуклидной диагностики пермского онкодиспансера Натальи Хоревой, препарат действует локально на костные метастатические очаги рака, тем самым не наносит вреда здоровым тканям, окружающим опухоль. Самое важное для пациента при лечении этим фармпрепаратом – это купирование болевого синдрома, плохо снимающегося анальгетиками.
Более того, по сравнению с существующими методиками лечения, Ксофиго – короткоживущий: через семь дней после введения препарата он полностью выводится из организма пациента. Также альфа-излучение, которое он дает, абсолютно безопасно для окружающих.
Системная терапия проводится курсами с месячным интервалом между инъекциями. Но жители Пермского края получают такое лечение бесплатно по программе обязательного медицинского страхования.
Как пояснили в Пермском краевом онкодиспансере, рекомендовано введение препарата до шести раз. Перед назначением препарата необходимо пройти обследование в поликлинике онкодиспансера. Для каждого больного формируется оптимальный план лечения, которое будет проходить в дневном стационаре. По подсчетам специалистов ПКОД, закупленных доз препарата будет достаточно для пациентов, которым необходим этот вид помощи.
Лечение новым методом в Прикамье началось с 26 ноября. В этот день препарат Ксофиго был введен первому пациенту. Также была набрана первая группа пациентов (15 человек), которая одновременно будет получать новое лечение при раке предстательной железы.
Напомним, в регионе продолжается работа по снижению смертности от онкологических заболеваний в рамках национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президентом. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения (сегодня в регионе от онкологии умирает 197 человек на 100 тыс.). Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019 года смертность от онкозаболеваний удалось снизить на 3,3%. Кроме того, в ходе реализации национального проекта предстоит увеличить с 40 до 70% охват населения профилактическими медосмотрами. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в том числе онкопатологий.
© «Вечерние ведомости»
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