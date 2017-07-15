Сотрудники следственного управления СК России по Пермскому краю участвуют в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы

18:53 | 27.11.2019

В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне Следственный комитет Российской Федерации инициировал акцию «Всероссийская патриотическая Молодежная Эстафета добрых дел». Как сообщают в следственном управлении СК России по Пермскому краю, в рамках акции руководитель и сотрудники управления навестили вдову ветерана ВОВ Степаниду Андреевну Безматерных и поздравили её с 85-летним юбилеем.



Подарки, цветы, пожелания долгих лет и крепкого здоровья юбиляр принимала в городе Нытве, где проживает в кругу любящих детей. С учётом пожеланий именинницы в качестве подарка в доме появился новый диван. Подарку были рады все домочадцы.



Во время чаепития Степанида Андреевна и её дочь рассказали о тяжелых военных и послевоенных годах, о боях в которых участвовал её супруг Безматерных Иван Георгиевич, который в июле 1941 года был призван на фронт. После окончания пехотного училища спустя несколько месяцев он возглавил роту стрелкового полка и сражался в боях Калининского и Западного фронтов. За героизм и мужество, проявленные при очередном взятии Ржева, когда его взвод потерял большую часть солдат, а сам он получил второе ранение, Иван Георгиевич был представлен к боевому ордену Красной Звезды. Также он участвовал в одной из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны – Ржевско-Вяземской наступательной операции. В августе 1943 года он был ранен в четвертый раз, но на этот раз очень тяжело. Более полугода он находился на излечении в Нытвенском госпитале, который был оборудован в стенах школы, где Иван Георгиевич получал образование в мирное время.



После возвращения с фронта и демобилизации он закончил юридический факультет Пермского государственного университета, после чего защищал права граждан и устранял нарушения закона до выхода на пенсию. Степанида Андреевна и Иван Георгиевич воспитали пятерых детей. Степанида Андреевна награждена медалью материнства 2-й степени и является ветераном труда.

© «Вечерние ведомости»