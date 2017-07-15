Пермь: новости дня
17:05 | 27.11.2019
Следующую зиму жители 583 домов Прикамья смогут встретить с газовым отоплением
Параллельно со строительством межпоселкового газопровода за счет средств краевого и местного бюджетов подрядные организации строят газораспределительные сети до фасадов домов. На стадии завершения 5 распределительных сетей внутри сел Богомяково, Монастырка Осинского городского округа и в деревнях Подземлянная, Нижнее Городище, Мало-Байдино Частинского района. Подрядчики выполнили работы на 85%. А также за счет средств АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2018 году завершено строительство распределительных сетей в селах Верхняя Давыдовка (Осинский ГО) и Меркуши (Частинский район). Общая протяженность новых распределительных газопроводов составит 38 км.
Ранее губернатор Максим Решетников отмечал, что построенные за последние три года газопроводы дали возможность провести газ в 20 тысяч домов. «Мы планируем сохранить эти темпы газификации и обеспечивать газом 7-8 тысяч домов ежегодно. Для этого мы синхронизируемся с «Газпромом», чтобы строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей совпадало, а людям не приходилось ждать», - отметил губернатор и напомнил, что краевые власти оказывают социальную поддержку населению, чтобы как можно большее число семей смогли провести газ в свои дома.
Напомним, что 22 ноября состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Стороны подвели итоги реализации программы газификации 2019 года и обсудили планы работ на 2020 год, а также программу газификации региона на 2021-2025 годы. В следующем году «Газпром» планирует направить на строительство межпоселковых газопроводов в Пермском крае порядка 1 млрд рублей. Со своей стороны, правительство Пермского края консолидирует 1 млрд на строительство распределительных сетей.
© «Вечерние ведомости»
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