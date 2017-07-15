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16:27 | 27.11.2019

Более 9,5 млн российских семей получили сертификаты на маткапитал

С 2007 года сертификаты на маткапитал получили более 9,5 миллиона российских семей. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. «С учетом суммы, которая выдается, и с учетом перспектив, граждане в него верят», — подчеркнула она.

За использованием средств социальной поддержки уже обратились 7,2 млн семей, из них 6,3 млн семей - решили воспользоваться маткапиталом для улучшения жилищных условий.

Напомним, 24 ноября, в День матери, в Пермском крае был вручен 200-тысячный сертификат на маткапитал. Его вручил семье Лобановых губернатор Максим Решетников. У Елены и Андрея Лобановых двое детей (2 и 5 лет). Максим Решетников пожелал родителям сил и вдохновения для воспитания малышей.

Также губернатор отметил, что по поручению президента страны Владимира Путина в крае оказывается поддержка всех семей: работает система материнского капитала, активно строятся детские сады и школы. «Это наши национальные цели, и мы стараемся делать все, чтобы наши дети росли в комфортных условиях. Дети это, в первую очередь, для нас, родителей, для любви, для того, чтобы вырастить кого-то лучше, чем мы сами», - сказал Максим Решетников.

За 12 лет в Прикамье выдали их на общую сумму 63 млрд рублей, с их помощью улучшить жилищные условия смогли 150 тысяч семей, еще 8 тысяч семей вложили средства в образование детей, более 100 матерей направили сертификат на формирование накопительной части своей пенсии. В следующем году краевые власти планируют помочь в улучшении жилищных условий 3 тысячам семей.

В 2020 году в Пермском крае, как и в других регионах страны, материнский капитал будет проиндексирован и составит 466 026 рублей.

© «Вечерние ведомости»

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