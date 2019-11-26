Пермь: новости дня
13:22 | 27.11.2019
Губернатор Прикамья поручил ускорить контрактацию по дорожным работам на 2020 год
В этом году на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог местного значения предусмотрено 4,7 млрд рублей: 3,7 млрд рублей из бюджета Пермского края и 1 млрд рублей – из федерального бюджета. В этом году отремонтировано 600 км местных дорог и построено 14 км. Как отметил в своем докладе министр транспорта Николай Уханов, реализация запланированных ремонтов в среднем составляет 55%.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году сдано 64 объекта, общей протяженностью 96 км. Всего в рамках национального проекта в Пермском крае за 3 года отремонтировано и реконструировано 216 дорожных объектов, приведено в нормативное состояние 388 км дорог и улиц.
В своем докладе Николай Уханов также обозначил, что в этом году ряд муниципальных образований не справились с объемами дорожного ремонта. Так, результаты ниже 70% показали пять территорий Прикамья: Большесосновский муниципальный район - 26% от заявленного ремонта, Кудымкар – 31%, Соликамск – 58%, Красновишерский городской округ - 62%, г. Пермь – 66%.
Губернатор подчеркнул, что к обязательствам, данным жителям территорий по этим объектам, нужно подходить более ответственно: «Людям даны обещания, озвучены конкретные даты, а в результате не все дороги отремонтированы или отремонтированы плохо. Поймите, что за задержкой в 3-4 недели можно упустить весь дорожный сезон и ввод объекта». Максим Решетников поручил министру транспорта разобраться с главами по отставаниям, определить причины невыполнения планов и держать график ремонтов дорог на строгом контроле.
Второй год дорожный ремонт в Прикамье принимается только после проведения лабораторных исследований. В 2019 году проверено 277 автодорог в асфальтобетонном покрытии. Результаты оценки качества асфальтобетона по сравнению с 2018 годом улучшились. Однако в ходе проверки по ряду муниципалитетов выявлены объекты с низким качеством дорожного покрытия. Среди них - Горнозаводск, Суксунский, Октябрьский, Ординский районы. В Пермской агломерации также завершены не все объекты. Например, не принята в эксплуатацию ул. Стахановская до Восточного обхода, в Пермском районе не закончены работы на дороге Гамово – Заречное, в Краснокамском районе не приняты работы на мосту через р. Ласьву. Как пояснил глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз, движение по мосту восстановлено, однако работы не были приняты из-за низкого качества асфальта – это подтвердили лабораторные испытания. Весной подрядчик заменит дорожное покрытие.
Губернатор подчеркнул, что контроль строительства и ремонта дорог на всех этапах – это показатель эффективности работы глав муниципалитетов. При этом финансирование Дорожного фонда Прикамья в следующем году вновь увеличится, и для эффективного использования средств важно своевременно находить подрядчиков и заключать контакты. В 2020 году, согласно проекту бюджета региона, на ремонт, строительство и содержание дорог будет направлено 6,3 млрд рублей. «С учетом того, что все средства в муниципалитеты доведены, контракты на следующий сезон уже должны заключаться», — подчеркнул глава региона. Максим Решетников поставил задачу министерству транспорта Пермского края и главам территорий до 15 декабря заключить контракты на дорожные работы на муниципальных дорогах.
Отметим, в этом году в Перми и Пермском крае велось строительство и реконструкция ряда крупных дорожных объектов: 2-й этап реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали, реконструкция участка автомобильной дороги и улицы Героев Хасана до ул. 4-я Ферма и далее - до ул. Василия Васильева. В г. Березники продолжается 3 этап строительства межквартальных проездов (почти 4 км) в микрорайоне Любимов. Здесь же идет капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пятилетки от пр. Ленина до ул. К. Маркса, протяженностью 700 метров. Продолжается капитальный ремонт подъезда к Кунгуру.
С 2020 года в муниципальных образованиях Пермского края планируется реализовать ряд крупных объектов. Например, в г. Перми продолжится реконструкция ул. Революции от Центрального колхозного рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии, реконструкция площади Восстания, начнется строительство участка дороги ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина.
В г. Березники продолжится строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта - Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в г. Березники. Запланирован капитальный ремонт ул. Преображенская в Усолье (от ул. Гоголя до историко-архитектурного центра) и пр. Ленина от ул. Тельмана до ул. Пятилетки в Березниках. В Чусовском муниципальном округе в 2020 году введут в эксплуатацию автодорогу «Чусовой – Калино – Верхнечусовские Городки» (с учетом съездов с. Села и д. Вереино)».
© «Вечерние ведомости»
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