Пермь: новости дня
13:15 | 27.11.2019
Челябинск перенимает опыт цифровизации госуправления Прикамья
В рамках визита представители правительства Челябинской отрасли и Пермского края обсудили организацию работы по цифровизации здравоохранения, образования, госуправления. Пермский край представил опыт внедрения таких информационных систем, как «Управляем вместе», «ЭПОС. «Школа» и «Допобразование», «Закупки», «Облачная бухгалтерия», «Единая информационная система здравоохранения», Сетевой ИТ-университет и другие.
Особый интерес у представителей Челябинской области вызвали информационные системы по цифровизации финансово-экономической блока государственного управления, а также портал обратной связи с жителями «Управляем вместе».
«В настоящее время в Челябинской области перестраивается система управления с новыми требованиями по качеству объема информации, оперативности, большей ориентации на жителей. В этой связи мы одновременно пытаемся заниматься и развитием «Активного жителя» - аналога пермского портала «Управляем вместе», и синхронизацией закупок, кадров, бухгалтерии, внедрением системы электронного документооборота, - отметил Виктор Мамин. – Для нас ценен опыт Пермского края, поскольку одновременно анализировать, планировать и внедрять эффективнее с теми, кто обладает успешным опытом реализации данных систем. В свою очередь, мы также готовы делиться своими наработками с правительством Пермского края. Уверен, что это сотрудничество приведет к хорошим результатам».
Губернатор Пермского края Максим Решетников на встрече с коллегами из Челябинска отметил, что все регионы РФ сейчас движутся в общем направлении, решая поставленные президентом России задачи: «Со своей стороны все информационные системы и подходы, представленные нами за эти два дня, мы готовы передавать так же, как в свое время для нас это сделало Правительство Москвы. Мы доработали эти продукты, преобразовали с учетом того, что в регионах есть муниципалитеты, у нас более сложная модель управления». Глава Прикамья также подчеркнул, что взаимный обмен опытом позволяет повышать эффективность выполнения поставленных задач, экономя ресурсы.
В настоящее время пермский проект «Управляем вместе» успешно тиражируется в разных субъектах РФ. Лицензионные соглашения на использование системы подписаны с Республикой Саха, Забайкальским краем, Нижегородской областью, Ставропольским краем, Оренбургской областью. Заинтересованность проявили Брянская, Курганская области.
Онлайн-площадка РИС «Закупки» позволяет развивать конкуренцию и дает возможность участвовать в закупках потенциальным поставщикам и заказчикам разных уровней. Система была внедрена в 2018-2019 годах. За время использования системы существенно повысилась управляемость закупочного процесса, динамика контрактации закупок органов власти. Автоматизированное формирование типовой документации позволило существенно сократить временные затраты, подготовку документов, соблюдение сроков проведения мероприятий. На сегодняшний день готовится лицензионное соглашение на предоставление прав использования РИС «Закупки» с Республикой Саха (Якутия) и Пензенской областью.
© «Вечерние ведомости»
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