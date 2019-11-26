Пермь: новости дня
12:58 | 27.11.2019
Учебные заведения Перми оформляют фасады к Новому году
С каждым днем на улицах Перми появляется все больше праздничных огней. На Соборной площади появились полюбившиеся жителям арки, подарочная коробка и елочный шар. В Театральном саду установлены елка и гигантские театральные маски, идет настройка оборудования. Смонтировано «звездное небо» на участке Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Ленина. В ближайшее время зажгутся консоли на опорах освещения, новогодние огни на площади у гостиницы «Урал» и на фасадах зданий. 27 ноября в 18:00 включат иллюминацию на новой городской елке на эспланаде. Готовятся к встрече всеми любимого праздника и учреждения образования.
Как пояснили в департаменте образования администрации Перми, все учреждения оформляются в едином фирменном стиле, разработанном в прошлом году. Основной акцент делается на орнаментах, общей цветовой гамме при использовании световых гирлянд.
Школы и учреждения дополнительного образования, расположенные на центральных улицах города, зажгли новогодние гирлянды еще на прошлой неделе, остальные украсят свои фасады до конца месяца. Световая иллюминация, елки, снежные и ледяные фигуры у входа в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования призваны создать праздничное настроение у жителей города.
Например, на фасадах многих детских садов уже появились основные элементы фирменного стиля – неоновая ель и надпись «С Новым Годом». У Дворца детского (юношеского) творчества (улица Сибирская, 27а) установлен светящийся рояль и украшены гирляндами деревья. Школа № 2 им. Василия Татищева (улица Советская, 33) украсила свою территорию не только гирляндами, но и еловыми ветвями, праздничными шарами и подарочными коробками. Верхний этаж гимназии №11 (Сибирская, 33) радует пермяков разноцветными огнями.
Напомним, ежегодно департамент образования проводит смотр-конкурс на лучшее оформление учреждений к Новому Году. Итоги конкурса будут подведены ближе к празднику.
© «Вечерние ведомости»
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