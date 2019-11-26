Учебные заведения Перми оформляют фасады к Новому году

12:58 | 27.11.2019

Все больше школ, лицеев, гимназий и детских садов присоединяется к праздничному украшению города, которое в этом году появилось раньше обычного.



С каждым днем на улицах Перми появляется все больше праздничных огней. На Соборной площади появились полюбившиеся жителям арки, подарочная коробка и елочный шар. В Театральном саду установлены елка и гигантские театральные маски, идет настройка оборудования. Смонтировано «звездное небо» на участке Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Ленина. В ближайшее время зажгутся консоли на опорах освещения, новогодние огни на площади у гостиницы «Урал» и на фасадах зданий. 27 ноября в 18:00 включат иллюминацию на новой городской елке на эспланаде. Готовятся к встрече всеми любимого праздника и учреждения образования.



Как пояснили в департаменте образования администрации Перми, все учреждения оформляются в едином фирменном стиле, разработанном в прошлом году. Основной акцент делается на орнаментах, общей цветовой гамме при использовании световых гирлянд.



Школы и учреждения дополнительного образования, расположенные на центральных улицах города, зажгли новогодние гирлянды еще на прошлой неделе, остальные украсят свои фасады до конца месяца. Световая иллюминация, елки, снежные и ледяные фигуры у входа в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования призваны создать праздничное настроение у жителей города.



Например, на фасадах многих детских садов уже появились основные элементы фирменного стиля – неоновая ель и надпись «С Новым Годом». У Дворца детского (юношеского) творчества (улица Сибирская, 27а) установлен светящийся рояль и украшены гирляндами деревья. Школа № 2 им. Василия Татищева (улица Советская, 33) украсила свою территорию не только гирляндами, но и еловыми ветвями, праздничными шарами и подарочными коробками. Верхний этаж гимназии №11 (Сибирская, 33) радует пермяков разноцветными огнями.



Напомним, ежегодно департамент образования проводит смотр-конкурс на лучшее оформление учреждений к Новому Году. Итоги конкурса будут подведены ближе к празднику.

© «Вечерние ведомости»