Пермь: новости дня
12:19 | 27.11.2019
Власти Прикамья закупят 27 тысяч подарочных комплектов для новорожденных
Всего для участия в торгах было подано 12 заявок. Победителем признано ООО «Оптовая текстильная компания», которое согласилось поставить 27 тысяч подарочных комплектов по общей цене контракта 57,6 млн рублей.
Как отмечают в министерстве социального развития Пермского края, закупка позволит обеспечить семьи с новорожденными детьми предметами, необходимыми для ребенка в период первых месяцев жизни.
Состав подарка по поручению губернатора Максима Решетникова обсуждался в территориях региона, с участием общественных объединений и родителей. В следующем году подарочный комплект будет дополнен и включит детское одеяло, плед, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок с варежкой для купания, две пеленки и комплект одежды для новорожденного (ползунки, пинетки, боди и чепчик), а также информационный буклет для родителей новорожденного ребенка. Возможность дополнить подарок новорожденному жителю Пермского края появилась в результате экономии средств в ходе закупочных процедур в 2019 году.
Согласно контракту, подарочные комплекты должны быть поставлены в 17 территориальных управлений министерства социального развития Пермского края в три этапа: 7285 штук до 30 декабря 2019 г., 12465 штук до 10 апреля 2020 г. и еще 7250 штук до 18 сентября 2020 г.
Отметим, акция «Подарок новорожденному» стартовала в Пермском крае 1 июня 2019 года. На сегодняшний день уже вручено 22,5 тыс. подарков. Всего в текущем году планируется выдать 27 тыс. по всему краю. Помимо комплекта вещей для новорожденного в Прикамье родителям малыша вручают медаль «Я родился в Пермском крае», их также передают в районных отделах ЗАГС. Медаль изготовлена из латунного сплава, на ней оставлено свободное место для гравировки имени и даты рождения ребенка.
Подарки малышам и их родителям начали вручать в этом году в рамках федеральной программы «Десятилетие детства».
© «Вечерние ведомости»
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