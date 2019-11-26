Пермь: новости дня
12:07 | 27.11.2019
Пермский строительный колледж станет передовым центром компетенций Worldskills
26 ноября губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с планами развития Пермского строительного колледжа. Это один из самых популярных колледжей среди абитуриентов среднего профессионального образования (СПО) в этом году: средний конкурс составляет 7,3 человека на место. В колледже обучается порядка 1,3 тыс. студентов по 5 направлениям подготовки: «Архитектура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций» и «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».
Строительный колледж является примером комплексного развития среднего профессионального образования в Прикамье. Губернатор отметил, что СПО в регионе долгое время не уделялось должного внимания. «В изменениях нуждается и инфраструктура, и содержание, подходы к образовательным процессам. 2019 год можно назвать точкой отсчета для реализации крупных преобразований в системе СПО в регионе, – заявил Максим Решетников. – В крае существенно увеличено финансирование строительства и ремонтов объектов среднего профобразования: если в 2017-19 годах мы направили почти 1 млрд рублей, то на 2020-22 годы вложим в развитие инфраструктуры 3,3 млрд рублей. При этом к вопросу подходим комплексно: не просто делаем косметический ремонт, а пересматриваем учебное и бытовое пространство студентов. Это важно, потому что колледжи и техникумы — это еще и то, что удерживает и привлекает молодежь в край».
Также губернатор добавил, что краевые власти увеличивают набор в техникумы и колледжи: с 2020 года будет открыто дополнительно 1 тыс. мест по приоритет направлениям: IT, гражданское и дорожное строительство, машиностроение, добыча и переработка полезных ископаемых. Все это, по словам главы региона, делается для того, чтобы ребята получали качественное образование, которое обеспечит их в будущем высокой заработной платой, а работодатели в свою очередь получают высококвалифицированные кадры во всех отраслях.
Директор Пермского строительного колледжа Игорь Коновалов ознакомил губернатора с текущими преобразованиями колледжа. «Пермский строительный колледж станет современной площадкой по подготовке специалистов, – отметил Игорь Коновалов. – Новые мастерские, которые мы сейчас здесь строим, позволят учреждению аккредитоваться, как специализированный центр компетенций по стандартам Worldskills по направлению «строительство». Это позволит увеличить количество студентов, обучающихся практическим навыкам на 20%, а в последствии выпускники колледжа благодаря полученным уникальным навыкам и компетенциям будут востребованы на рынке труда. Колледж старается готовить востребованных специалистов, поэтому после сдачи мастерских откроется еще 2 рабочие профессии - кровельщик и реставратор и 2 специальности – управление и эксплуатация многоквартирного дома и информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.
Новое двухэтажное здание планируется достроить и ввести в эксплуатацию уже к 1 сентября 2020 года. В новых мастерских появится современное оборудование для обучения и практики как по действующим образовательным направлениям, так и по новым. По словам и.о. руководителя Управления капитального строительства (УКС) Денис Гусева, сейчас здесь выполнен демонтаж старого здания, переустроена теплотрасса, выполнен свайный фундамент, ведутся работы по устройству пола первого этажа. Работы идут по графику, срок ввода в эксплуатацию – сентябрь 2020 года. Губернатор поручил руководителю УКСа строго контролировать ведение стройки, все работы должны выполняться по плану.
Также Игорь Коновалов добавил, что в следующем году планируется приступить к реставрации фасада, на это уже заложены необходимые средства. Помимо этого в планах отремонтировать еще два корпуса колледжа. Максиму Решетникову представили проект ремонта спортивного корпуса, развития дворовой территории. Там расположатся спортивная зона, геодезический полигон и полигон строительных узлов и конструкций.
По поручению губернатора Пермского края направлены дополнительные средства на ремонт фасадов главного корпуса Пермского строительного колледжа в сумме 41,5 млн руб. В 2019 году разработана научно-проектная документация по капитальному ремонту фасада главного корпуса с заменой окон и входной группы. На 2021-2022 год также планируется капитальный ремонт кровли и фасадов во 2-м учебном и спортивном корпусах. Также запланирован ремонт сетей отопления и холодного водоснабжения. На эти работы в 2020-2021годах дополнительно будет направлено порядка 78 млн рублей из регионального бюджета.
В рамках нацпроекта «Образование», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, к концу 2024 года в Пермском крае будет оснащено современным оборудованием не менее 50 мастерских, а в половине техникумов и колледжей внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. Это позволит модернизировать профессиональное образование, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:10 | 27.11.2019
«Т Плюс» проводит работы на теплосетях в микрорайоне Балатово
15:51 | 27.11.2019
Мэрия Екатеринбурга: «Общественники неверно истолковали Генплан»
15:41 | 27.11.2019
Депутат Госдумы поздравил южноуральскую радиостанцию
15:34 | 27.11.2019
Ущерб от лесных пожаров на Урале составил полтора миллиарда рублей
15:31 | 27.11.2019
В Каменске-Уральском обвинен врач, получивший взятку от призывника
15:12 | 27.11.2019
В Первоуральске произошло смертельное ДТП
14:55 | 27.11.2019
В Екатеринбурге решена судьба кинотеатра «Салют»
14:37 | 27.11.2019
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования на производстве
14:18 | 27.11.2019
В Ивделе виновного в смерти ребенка лишь оштрафуют
14:02 | 27.11.2019
У ГИБДД Екатеринбурга имеются претензии к пешеходным переходам
13:15 | 27.11.2019
Челябинск перенимает опыт цифровизации госуправления Прикамья
12:58 | 27.11.2019
Учебные заведения Перми оформляют фасады к Новому году
12:19 | 27.11.2019
Власти Прикамья закупят 27 тысяч подарочных комплектов для новорожденных
12:05 | 27.11.2019
В Екатеринбурге приставы нашли должника-алиментщика по объявлению
11:51 | 27.11.2019
Финалисты «Театрального Приволжья» из Пермского края стали номинантами международной премии
11:40 | 27.11.2019
В столице Урала поджигателю щитков грозит реальный срок
11:15 | 27.11.2019
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трех иномарок
11:05 | 27.11.2019
В Екатеринбурге к новому году построят ограждения на площади Обороны
10:42 | 27.11.2019
Глава СКР наградил юного свердловчанина медалью за спасение девочки
10:25 | 27.11.2019
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и ОЭБиПК изъяли оптовую партию контрафактных сигарет
10:10 | 27.11.2019
В Екатеринбурге федеральные продуктовые сети вытесняют местные компании
09:43 | 27.11.2019
Тавдинская прокуратура отстояла трудовые права работников муниципального предприятия
09:19 | 27.11.2019
В Каменске-Уральском прошло второе заседание по делу полицейских, пытавших подростков
22:50 | 26.11.2019
Полицейские проверили точки продаж снюса в Екатеринбурга – приобрести его могут даже школьники
21:34 | 26.11.2019
В Екатеринбурге загорелся дом, в котором находится детская больница
21:28 | 26.11.2019
Легковушка заблокировала движение трамваев на Уралмаше
21:13 | 26.11.2019
В Екатеринбурге тренер спортивной школы подозревается в избиении ребенка