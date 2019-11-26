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11:51 | 27.11.2019

Финалисты «Театрального Приволжья» из Пермского края стали номинантами международной премии

Артисты детской театральной студии «Балаганчик» из п. Яйва, ставшие лучшими в региональном отборе фестиваля-конкурса «Театральное Приволжье» и вышедшие в финал конкурса, стали номинантами на получение международной премии «ARTIS-2019», вручение которой состоится 9 декабря в Санкт-Петербурге.

Премия в этом году будет присуждаться уже в пятый раз. Детский театральный коллектив получил право бороться за нее после того, как завоевал весной Гран-при на Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звезды столицы».

На суд жюри в номинации «Лучшая театральная постановка сезона» юные артисты из Прикамья представят свой знаменитый спектакль по пьесе Людмилы Духаниной «Неужели меня нет?» (его видеоверсию можно посмотреть на официальном сайте «Театральное Приволжье» http://театральноеприволжье.рф/performances). Сейчас ребята активно трудятся, готовятся к выступлению. По словам художественного руководителя студии Марины Алексеевой, для всей труппы предстоящее событие будет огромным опытом, а полученные рекомендации авторитетного жюри помогут коллективу сделать качественный шаг вперед в своем творчестве.

Для полноценного роста и развития в театральном искусстве немаловажно наблюдать и за работой профессиональных актеров. Поэтому участники «Балаганчика» регулярно посещают различные постановки Березниковского драматического театра, летом текущего года ребята побывали в пермском «Театре-Театре», а осенью на фестивале «КаМский».

«После каждого спектакля мы с детьми всегда обсуждаем поведение актеров на сцене: что понравилось и не понравилось, верно ли двигались артисты, правильно ли раскрыли свой образ, кто больше запомнился. Поездки в театр - огромный опыт для ребят. Кроме того, считаю, это нужная в современном мире традиция, которая прививает культуру и пропагандирует интеллектуальный досуг», – отмечает Марина Алексеева.

Напомним, единое голосование за финалистов «Театрального Приволжья стартует 29 ноября в 13:00 (по московскому времени). Итоги конкурса будут подведены 30 ноября в прямом эфире.

Фестиваль проходит по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

Международная премия «ARTIS» – это престижная международная премия, присуждаемая талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям, внесшим большой вклад в развитие детско-юношеского творчества. На сегодняшний день призовой фонд премии составляет 1 млн рублей. Выбирать победителей в 5 различных категориях будут выдающиеся деятели культуры, искусства и спорта, заслуженные и народные артисты России, звезды эстрады и шоу-бизнеса.

© «Вечерние ведомости»

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