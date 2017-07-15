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18:12 | 26.11.2019
Пермская школа №2 им. Василия Татищева отпраздновала 100-летний юбилей
Праздничное мероприятие открылось выступлением скрипичного трио в фойе театра. На сцене перед гостями вечера выступили творческие коллективы педагогов и учеников с танцевальными, музыкальными и другими концертными номерами. Благодарственными письмами были отмечены ветераны педагогического образования и выдающиеся учителя школы. С поздравлениями к коллективу школы обратились сотрудники других школ России, директора школ Ленинского района, а также представители аппарата правительства Пермского края, администрации города Перми, Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской Думы.
Школа №2 была основана в 1919 году. Сейчас в ней обучается более 1100 человек. Школа имеет статус образовательного учреждения с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля: с 5 по 9 класс учащиеся углубленно изучают русский язык и литературу, в 10-11 классах – также русский язык, есть профильное обучение по индивидуальным учебным планам. Учреждение занимает лидирующие позиции среди статусных школ. Ежегодно учащиеся школы демонстрируют высокие результаты по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, английскому языку. Средний балл по предметам естественнонаучного цикла также значительно превышает показатели Перми, Пермского края и России. Также ученики школы становятся победителями и призерами предметных олимпиад различных уровней.
В школе работает более 30 детских объединений различной направленности. Творческие и спортивные коллективы являются неоднократными победителями региональных и всероссийских конкурсов.
Школа является организатором ежегодного Всероссийского форума «Все звезды – в гости к нам!», муниципальной гуманитарной олимпиады для младших школьников «Веглас», городского фестиваля исторической реконструкции «Ретро-град» и других мероприятий. Педагогический коллектив школы – постоянный участник инновационных образовательных конкурсов и проектов Перми, Пермского края и России.
Кроме того, образовательное учреждение становилось лауреатом премии президента Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование», а также неоднократным лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ России». Школа входит в десятку лучших школ Пермского края и топ-500 лучших школ России.
© «Вечерние ведомости»
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