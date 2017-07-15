Прием жителей Прикамья провел депутат ЗС Михаил Арзуманов

17:58 | 26.11.2019

В рамках Единой недели приемов в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае состоялся прием граждан по личным вопросам. С жителями Прикамья встретился депутат Законодательного собрания Пермского края Михаил Арзуманов.



В приемную обратилась жительница Орджоникидзевского района Перми. По ее мнению, квартира, которая была предоставлена ей после расселения из аварийного дома, мало чем отличается от прежнего жилья: в квартире гниет пол. Заселили в этот дом женщину по решению суда, так как все время, пока шла процедура, она отсутствовала в городе. Заявительница поинтересовалась, может ли она сейчас выбрать какое-то другое жилое помещение? В ходе беседы на приеме выяснилось, что пенсионерка после того, как ей выдали эту квартиру, боясь потерять жилье, приватизировала ее. Заявительнице пояснили, что теперь эта квартира — ее собственность и выбрать другую уже невозможно. Если в квартире на первом этаже действительно существуют проблемы с полами — необходимо обратиться в управляющую компанию, так как, скорее всего, это происходит из-за неисправностей в подвале. В случае если УК не будет реагировать на данный факт, рекомендовано обратиться в ИГЖН Пермского края.



К парламентарию обратилась жительница Нытвенского района Прикамья, ведущая свое фермерское хозяйство. Заявитель пожаловалась, что из-за проливных дождей в летний период 2019 года не было возможности заготовить корм скоту. На ферме живет 25 коров, и заявительница вынуждена сейчас тратить в день по 4 тысячи рублей на два рулона сена для них. Михаил Арзуманов порекомендовал обратиться в министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Парламентарий также направит туда депутатский запрос: возможно ли предоставление субсидии на корм для скота.



На приеме жильцы многоквартирного дома в Мотовилихинском районе краевой столицы рассказали, что собственник нежилого помещения на первом этаже, где раньше был магазин, собрался оборудовать там аптеку. Для этого он хочет сделать реконструкцию помещения. Хозяин будущей аптеки просит жильцов дома подписать согласие на проведение этих работ. Жильцы опасаются, что с конструкцией дома может что-то произойти, и в случае чего вся ответственность ляжет также на них, ведь они подпишут согласие. Михаил Арзуманов разъяснил заявителям порядок действий для решения вопроса. В первую очередь, необходимо запросить у собственника нежилого помещения провести экспертизу проекта реконструкции. И только при предоставлении данных документов провести общее собрание собственников по согласованию работ. Кроме того, депутат порекомендовал поставить еще одно важное условие: проведение дополнительной экспертизы — уже после проделанных работ на предмет соответствия с проектом.

© «Вечерние ведомости»