Пермь: новости дня
17:52 | 26.11.2019
В Перми смонтированы конструкции центрального Новогоднего маршрута
Как сообщили в МУП «Горсвет», иллюминация на центральном Новогоднем маршруте установлена и готова к работе. На Соборной площади появились полюбившиеся жителям арки, подарочная коробка и елочный шар. В Театральном саду установлены елка и гигантские театральные маски, идет настройка оборудования. Смонтировано «звездное небо» на участке Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Ленина, специалисты «Горсвета» заканчивают его подключение. В ближайшее время зажгутся консоли на опорах освещения, новогодние огни на площади у гостиницы «Урал» и на фасадах зданий.
Пермяков уже радуют композиции «Медведь» на Комсомольском проспекте и «Медведи на льдине» на развязке улиц Макаренко и Тургенева, на площади Карла Маркса размещен светодиодный фонтан, на развязке шоссе Космонавтов и улицы Свиязева – композиция «Мамонт с мамонтенком», зажглись и фонтаны на площади Гайдара. В ближайшие дни подключат композицию «Дед Мороз» на развязке возле Центрального рынка.
27 ноября включат иллюминацию на новой городской елке на эспланаде. В 17:00 начнется праздничная программа, в которой примет участие главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. В 18:00 елка засияет праздничной иллюминацией, а маленькие гости праздника смогут сделать памятную фотографию с Дедом Морозом. К середине декабря на улицах города установят еще порядка 250 новых свето-иллюминационных объектов и 6 уличных тематических выставок.
Центральный Новогодний маршрут в этом году пополнится новыми арт-объектами. Например, на площади перед Театром-Театром появится ледяная карусель и ярмарочный комплекс, в квартале у монумента «Героям фронта и тыла» установят арт-объекты «2020» с подсветкой и световым потолком, на площади у гостиницы «Урал» будет елка.
Кроме центрального Новогоднего маршрута также появятся еще 2 маршрута в Мотовилихинском и Кировском районах Перми. В Мотовилихе будут украшены площадь у Цирка – здесь появится арт-объект в виде новогоднего шара, улицы Уральская и Лебедева, ледовые городки появятся у универсального дворца спорта «Молот» и в саду им. Свердлова, в сквере им. Розалии Землячки. Также в сквере будут украшены фонари освещения, появятся арт-объекты в виде оленей, фотозона в виде крыльев.
В Кировском районе украшения будут смонтированы в сквере у Дворца культуры им. Кирова, на аллее по улице Ласьвинской, на площади у бывшего кинотеатра «Экран», на улице Маршала Рыбалко и в парке «Счастье есть». Также в парке будет построен ледовый городок. Впервые у аэропорта появится световой арт-объект «2020».
© «Вечерние ведомости»
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