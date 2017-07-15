Пермь: новости дня
17:40 | 26.11.2019
До конца года в Прикамье парк лесопожарной техники обновится на 30 единиц
«В реализации национального проекта принимают участие и лесхозы Пермского края. Например, за счет полученной прибыли от оказания услуг арендаторам лесных участков «Чайковский лесхоз» приобрел 2 легковых автомобиля повышенной проходимости, которые войдут в состав Чайковской лесопожарной станции 3-го типа», - отмечает министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.
Вся поступившая техника и оборудование направлены в лесхозы Пермского края и Пермский лесопожарный центр.
«Всего в Пермский лесопожарный центр в этом году поступит 4 трактора, 1 седельный тягач, 4 легковых автомобиля повышенной проходимости и 12 единиц парашютного снаряжения. Сейчас идет процесс оформления документов на технику, и уже в предстоящий пожароопасный сезон мы выйдем с обновленным парком. Для нас, кто осуществляет мероприятие по охране лесов от пожаров на большей части Пермского края, это особенно важно», - комментирует начальник Пермского лесопожарного центра Игорь Старцев.
По данным краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, повышение уровня технического оснащения лесопожарных формирований призвано помочь качественно подготовиться к началу следующего пожароопасного сезона.
Отметим, что в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в Пермском крае завершилась поставка 9 единиц лесохозяйственной техники и 55 единиц оборудования. До конца года ожидается поступление 14 кусторезов. Часть техники и оборудования уже была задействована в прошедшем лесокультурном сезоне.
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом России, до 2024 года для нужд Пермского края планируется приобрести еще 19 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования, 58 единиц авиационного парашютного снаряжения.
Напомним, ранее также сообщалось, что в Пермском крае дополнительно установили 15 видеокамер, которые позволят непрерывно наблюдать за лесопожарной ситуацией. В полном объеме система начнет работать со следующего пожароопасного сезона. Мониторингом будет охвачено 1,9 млн га лесного фонда. Таким образом, площадь действия системы пожарной безопасности расширится почти в три раза.
© «Вечерние ведомости»
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