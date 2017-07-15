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15:38 | 26.11.2019
Юный пианист из Прикамья вышел в финал Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица»
Во время своего выступления Захар исполнил музыку из х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (композитор – Дж. Уильямс). Члены жюри отметили высокий уровень профессионализма пианиста из Прикамья. «Блестяще справился! Тебя ждет большое будущее», - подчеркнул российский пианист-виртуоз Денис Мацуев. В свою очередь Сергей Безруков акцентировал внимание на индивидуальной манере исполнения Захара. «Помимо того, что ты профессионал, ты очень живой мальчишка. В тебе есть то обаяние детства, которое не утрачено, а это очень важно», - сказал он.
Отметим, Захар Внутских начал свой путь в Полазненской детской школе искусств, в 2018 году стал стипендиатом регионального смотра-конкурса юных талантов Прикамья в рамках международного фестиваля Дениса Мацуева. Далее при поддержке министерства культуры Пермского края был направлен в летнюю творческую школу для одаренных детей «Новые имена» в Суздаль, после чего с семьей переехал в Москву. Сегодня он учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В свои 9 лет Захар уже является опытным участником всероссийских и международных конкурсов. Помимо виртуозной игры на рояле он увлекается ездой на велосипеде и самокате, любит джаз и путешествовать.
Напомним, в этом году «Синюю птицу» запустили уже в шестой раз. По итогам каждого сезона выпускники детского конкурса становятся начинающими известными артистами, где мнение жюри и успешных профессионалов, а также публичное выступление – это уже подарок. Узнать имя победителя нового сезона детского конкурса «Синяя птица» можно будет 1 декабря в 18:20 на телеканале «Россия» - в этот день состоится долгожданный финал.
За пять сезонов участниками проекта стало более 300 детей. И в шестом сезоне на знаменитую сцену «Синей птицы» выйдет более 40 новых конкурсантов – самых смелых и талантливых детей России.
В составе жюри народные артисты России: скрипачка и дирижер Светлана Безродная, ректор хореографического училища имени Вагановой Николай Цискаридзе, актриса театра и кино Елена Яковлева, исполнитель русских романсов Олег Погудин, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актер театра и кино Сергей Безруков.
© «Вечерние ведомости»
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