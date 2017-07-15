Пермь: новости дня
14:40 | 26.11.2019
Более 45 региональных НКО представят свои проекты на Пермском краевом общественном форуме
Как отмечают организаторы мероприятия, форум традиционно станет площадкой для обмена опытом, обсуждения перспектив и способов взаимодействия в рамках стратегии социально-экономического развития Пермского края. Ежегодно форум объединяет порядка 800 участников: представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций, общественных движений, граждан, активно участвующих в формировании позитивного общественного мнения, общественных деятели, экспертов, представителей бизнеса.
Так, в рамках Пермского общественного форума пройдет выставка-презентация социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), ведущих деятельность на территории региона. 48 НКО – победители федеральных и региональных грантовых конкурсов – представят свои социальные проекты на стендах выставки.
Среди организаций участников: региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», благотворительный фонд «Берегиня», Пермское региональное отделение Российских студенческих отрядов, «Территория семьи», «Многодетные Пермского края», «Ретро гараж», «Спортивный клуб айкидо «Династия» и другие НКО Прикамья.
Кроме того, на форуме представители НКО смогут получить консультации по вопросам, связанным с нормативной базой и учредительными документами для деятельности подобных организаций, госзакупками, созданию сайтов и работе в социальных сетях.
Одним из ключевых событий деловой программы Пермского общественного форума станет пленарное заседание (время начала: 11:45), на котором председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников выступит с докладом о состоянии гражданского общества в Пермском крае 2017-2019 гг.
На тематических площадках форума обсудят актуальные вопросы деятельности социально ориентированных НКО в Прикамье: партнерство власти, бизнеса и общества как инструмент повышения качества жизни в территории; участие общественных институтов в развитии региона; полезные практики для НКО; территориальное общественное самоуправление — стратегия развития и партнерства.
Также на мероприятии состоится расширенное заседание Общественной палаты Пермского края «Роль институтов гражданского общества в реализации национальных проектов в Пермском крае».
© «Вечерние ведомости»
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