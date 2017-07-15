Жители Пермского края помогут исполнить новогодние желания детей

13:32 | 26.11.2019

Каждый участник акции может стать Дедом Морозом или Снегурочкой, исполнив желание ребенка, оставшегося без попечения родителей. В этом году письма со своими мечтами написали малыши и ребята с инвалидностью, которым «Дедморозим» помогает круглый год: возвращает их к родителям, заботится о них в больницах, создает семейные условия в учреждениях. Но только в Новый год у всех есть возможность уделить внимание лично каждому из сотен этих ребят, осуществив его всамделишную мечту.



Первые письма уже ждут на сайте фонда «Дедморозим» (https://dedmorozim.ru/zhdut/). В этом году в новогодней затее участвуют те учреждения Пермского края, где воспитываются дети, круглый год являющиеся подопечными «Дедморозим». Это детские дома для ребят с инвалидностью, где живут подопечные проекта «Вернуть будущее». А также центры помощи детям, куда попадают малыши, оставшиеся без попечения родителей, — подопечные проекта «В домике». Письма к Деду Морозу и Снегурочке здесь — это возможность личного внимания к проблемам каждого ребенка, когда нет стандартов, зато есть его желание.



«Для каждого дом — это привычная обстановка и вещи, создающие уют. Учреждение, где живут малыши-сироты, не исключение,— рассказывает координатор проекта «В домике» Татьяна Добрынина. — В рамках проекта «В домике» мы стараемся изменить условия жизни малышей в детдомах. Исполнение новогодних желаний малышей становится частью этих круглогодичных чудес: первые личные игрушки помогают ребенку почувствовать свою индивидуальность, отличать чужое от своего, а когда ребенок уходит в семью, то забирает игрушки с собой. Они — часть его истории».



Благодаря пермским Дедам Морозам и Снегурочкам у малышей появляются их первые личные вещи. Тем более, что мечтают дети в учреждениях точно так же, как в семьях. Среди детских новогодних желаний в этом году грузовые машинки, футбольные мячи и плюшевые медведи. Виолетта мечтает о большой кукле, а Вова — о машинке на пульте управления, обязательно красной с белым полосками. А вот Ника думает о единороге.



«Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, Снегурочка! Меня зовут Ника, мне 7 лет, я хожу в 1 класс. Я мечтаю получить в подарок единорога! Пусть будет мягкий и белого цвета с радужными лапками и радужным рогом, крылышки чтобы переливались радужными цветами», — пишет Ника.



Некоторые письма от детей написаны взрослой рукой. Это значит, что письмо помогал писать волонтер, потому что ребенок не может сделать этого самостоятельно. Например, потому что живет в блоке милосердия и не может ходить, сидеть, а тем более писать. В письмах от таких ребят можно встретить ортопедические подушки, бизиборды, мягкие борты в кроватки. Если ребенок не может говорить, то волонтер опирается на слова воспитателя, который хорошо знает ребенка.



Главное в каждом письме — реальная потребность каждого. Если исполнить такое желание, то оно будет радовать ребенка весь год: благодаря ортопедическим подушкам Артем Т. будет лежать правильно, а значит, ноги будет меньше сводить судорогой, благодаря блендеру у Глеба С. всегда будет протертая пища, мальчик может кушать только ее. Юля из блока милосердия в Рудничном детском доме-интернате мечтает о наборе игрушек на прищепках, а Игнатий — о музыкальной игрушке.



Маргариту Дед Мороз может избавить от ночных страхов: «Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Маргарита, мне 6 лет. Я не умею говорить и ходить и очень не люблю темноту. Дорогой Дедушка, подари мне, пожалуйста, напольный ночник в виде зверушки. Пусть ночью он охраняет мой сон». А Максим плохо спит и просит у Деда Мороза торшер, чтобы не беспокоить светом в палате других ребят, когда нянечка успокаивает его и читает сказки ночью.



«Затея «Дедморозим» придумана, чтобы исполнить желания детей, которые встречают Новый год без мамы и папы. Но за 10 лет существования затеи пермяки натворили жизненно важных чудес, которым не нужно повода, — рассказывает директор фонда «Дедморозим» Надежда Ли. — В течение всего года они приходят на помощь детям в рамках проектов фонда. Так, к ребятам с инвалидностью возвращается их будущее, в учреждениях появляется семейное окружение, а главное — малыши возвращаются в семьи и остаются рядом с мамой. Однако новогодняя затея все равно остается единственной возможностью уделить личное внимание каждому из этих детей, без исключения».



Координаторы «Дедморозим» уже побывали во многих учреждениях, чтобы вместе с детьми и воспитателями подготовить письма Деду Морозу. Дедом Морозом может стать каждый на сайте фонда «Дедморозим».



Как стать Дедом Морозом или Снегурочкой?



Во-первых, исполнить желание самостоятельно. Достаточно выбрать понравившееся письмо ребенка на сайте (https://dedmorozim.ru/) и забронировать его, оставив комментарий под письмом. Затем приобрести желание и принести его на общий сбор, который традиционно пройдет 14 и 15 декабря в Пермском театре кукол с 10:00 до 18:00.



Во-вторых, помочь новогоднему чуду случиться, оплатив его:



на сайте «Дедморозим» в разделе «Совершить чудо» (https://dedmorozim.ru/dedmorozit/#donation);



СМС на номер 3434 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например, «Дедморозим 300» (сообщение без кавычек);



в приложении «Сбербанк Онлайн»: «Переводы и платежи» – «Остальное» – найдите в поисковой строке «Дедморозим» (недоступно на iOS);



в меню банкомата: «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим».



В-третьих, можно просто помочь желаниям ребят исполниться: распространив информацию о новогодней затее, поделившись своим личным временем, предоставив транспорт для доставки подарков детям, побывав на их вручении в роли фотографа или видеооператора.



Со всеми предложениями или вопросами можно обращаться по телефону горячей линии «Дедморозим» 270-08-70.

© «Вечерние ведомости»