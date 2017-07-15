С 29 ноября прикамцы смогут смотреть программы регионального канала на «Общественном телевидении России»

12:53 | 26.11.2019

В пятницу, 29 ноября, на канале «Общественное телевидение России» (ОТР, 9 кнопка цифрового эфирного вещания) по всей России появятся врезки регионального телевещания: с 6:00 до 9:00 утром и с 17:00 до 19:00 вечером.



В Пермском крае жители смогут в указанное время смотреть программы телеканала «ВЕТТА 24». Как отмечает заместитель директора пермского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Михаила Капустин, охват телеканалом всей территории региона составляет 98%: «С момента запуска первого и второго мультиплекса многие жители Пермского края жаловались, что в двадцати каналах цифрового ТВ нет регионального телеканала. Теперь эта проблема будет решена».



Программы «Ветты 24» для трансляции в цифровом мультиплексе выбраны неслучайно. Именно «Ветта 24» в 2017 году была выбрана на федеральном уровне общедоступным региональным каналом и начала транслировать свои программы на 21-й кнопке всех кабельных операторов. Теперь же региональные новости и почти четыре десятка авторских программ, рассказывающих обо всех аспектах жизни Пермского края, можно будет увидеть не только по кабельному ТВ, но и в цифровом эфире.



Напомним, в начале ноября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что страна успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание. «Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала. Результатом стало появление 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме. Была организована обратная связь, созданы горячие линии и на федеральном, и на местном уровне. В результате все прошло без сбоев, и в общественном мнении все это было воспринято спокойно», – подчеркнул премьер-министр.



Пермский край перешел на цифровое телевещание с 3 июня текущего года. 98,97% жителям региона доступны 20 каналов цифрового вещания в хорошем качестве и три радиоканала. По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова поддержка волонтеров для жителей по настройке оборудования цифрового ТВ была продолжена до 3 августа. В итоге всего было принято более 4,7 тыс. заявок на подключение.

© «Вечерние ведомости»