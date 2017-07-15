7 января в Перми стартует турнир по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»

12:37 | 26.11.2019

С 7 по 11 января 2020 года на городской эспланаде состоится Рождественский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Победитель получит возможность попасть в финал VII Кубка России «Зимний вернисаж» в 2021 году без отборочного этапа.



Ключевая цель Рождественского турнира - расширение возможностей для участия молодых, талантливых скульпторов в основном конкурсе Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Победители Рождественского турнира автоматически становятся участниками VII Кубка России «Зимний вернисаж» в 2021 году без прохождения процедуры конкурсного отбора.



Участниками творческого проекта станут российские скульпторы, ранее не прошедшие конкурсный отбор Кубка «Зимний вернисаж» 2019 года. Многие из них приедут в Пермь впервые. Для участия в турнире будут приглашены 5 команд, представившие наиболее интересные эскизные решения будущих ледовых скульптур. Выставка скульптур разместится на площади перед Театром-Театром и продлится до конца февраля.



Рождественский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края. Организаторы и учредители Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» - администрация города Перми и Некоммерческий фонд скульпторов России «Единение» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Пермского края.

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