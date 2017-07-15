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12:29 | 26.11.2019

Доступность услуг Роспотребнадзора для жителей Прикамья увеличится в 40 раз

Теперь жители Прикамья могут направить обращения в Роспотребнадзор через МФЦ.

Краевые МФЦ увеличили перечень услуг – теперь жители Пермского края через отделы МФЦ могут направить обращение в Роспотребнадзор.

Ежегодно в Роспотребнадзор Прикамья поступает порядка 7 тысяч обращений от граждан. При этом зачастую граждане не осведомлены о способах подачи жалобы либо не имеют возможности обратиться в отдел Роспотребнадзора (в настоящее время в Пермском крае работают всего 6 отделений ведомства – два в Перми и по одному в Чайковском, Соликамске, Кудымкаре и Чусовом).

Теперь обратиться за помощью в Роспотребнадзор можно в любом многофункциональном центре региона. На сегодня в регионе создано 53 филиала и более 200 территориально обособленных структурных подразделений «Мои документы». Таким образом, доступность Роспотребнадзора увеличится более чем в 40 раз. «Теперь граждане, которые сталкиваются с различными нарушениями в сфере санитарного законодательства и в области защиты прав потребителей, могут решить вопрос, подав обращение в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю через ближайшие МФЦ. Это позволит жителям, особенно проживающим в отдаленных районах города и края, обеспечить еще один открытый и доступный способ подачи обращения в Управление», - пояснили специалисты Роспотребнадзора.

Для подачи заявления потребуется только паспорт. Если имеются дополнительные документы, подтверждающие факт нарушения прав потребителя, их также необходимо приложить.

Как правило, жители жалуются на то, что завышены коммунальные платежи, на отказ в возврате товара в магазинах, навязывание невыгодных условий по кредитам, нарушение прав потребителей при оказании услуг и на продажу некачественных продуктов. Жители, которым необходима помощь в составлении претензии, также могут обратиться в МФЦ – здесь для них организовано консультирование со специалистами Роспотребнадзора по видеосвязи.

Руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов считает, что услуга будет востребована. «Данный формат удобен для жителей тем, что дает возможность получить ответ на интересующий вопрос в короткие сроки. Специалист посоветует, как лучше поступить в той или иной ситуации, подскажет, как правильно составить жалобу», - говорит Леонид Громов.

В рамках пилотного проекта онлайн-консультирование организовано в восьми филиалах МФЦ Пермского края – «Березниковский» (К. Маркса, 37), «Верещагинский» (ул. Ленина, 31), «Краснокамский» (ул. Коммунальная, 23), «Кудымкарский» (ул. 50 лет Октября, 42), «Лысьвенский» (ул. Мира, 26), «Кунгурский» (ул. Советская, 26), а также в многофункциональном центре в поселке Октябрьский (ул. Ленина, 46). В Перми пообщаться с сотрудниками ведомства по видеосвязи можно в отделении Мотовилихинского района (ул. Уральская, 47а). В дальнейшем, по словам Леонида Громова, практика может быть распространена на все подразделения МФЦ.

Получить квалифицированную помощь по видеосвязи от специалистов Роспотребнадзора можно два раза в неделю – по средам и пятницам, с 13 до 15 часов, по предварительной записи. Записаться на видеоконсультацию можно по тел. 8 800 550 05 03.

© «Вечерние ведомости»

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