Пермская «Парма» с большим отрывом обыграла саратовский «Автодор»

17:35 | 25.11.2019

24 ноября пермский баскетбольный клуб «Парма» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ победил саратовский «Автодор». Итоговый счет - 97:81.



По словам главного тренера БК «Парма» Казиса Максвитиса, команда стала играть плотнее. «Сегодня мы провели, наверное, одну из своих лучших игр в Лиге ВТБ, и надеюсь, что в таком ключе мы будем двигаться дальше», - отметил он.



Следующий матч «Пармы» состоится в УДС «Молот» 8 декабря. Команда сразится со столичным клубом «ЦСКА».

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