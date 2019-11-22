В пермском бизнес-инкубаторе проводят консультации по участию в электронных торгах на право размещения НТО

17:27 | 25.11.2019

На встречи приглашают предпринимателей, которые планируют принять участие в электронных аукционах. Очередные торги на право размещения нестационарных торговых объектов планируется провести в конце декабря.



Как рассказали в МКУ «Пермский центр бизнеса», бесплатные консультации будут проходить по четвергам с 14:00 до 18:00. Записаться на консультацию необходимо по телефону: 20-185-00 (городской бизнес-инкубатор).



- Мы хотим помочь предпринимателям строить бизнес грамотно, избежать ошибок и эффективно решать возникающие вопросы. В Пермском городском бизнес-инкубаторе можно бесплатно получить консультацию квалифицированных специалистов, - отметили в бизнес-инкубаторе.



Напомним, вся информация об актуальных торгах размещена здесь: https://www.gorodperm.ru/actions/property/tradearea/2019/11/06/. В конце декабря планируется провести очередные торги по 19 объектам.



В результате достигнутых с предпринимательским сообществом договоренностей городские власти внесли изменения в договор на размещение нестационарных торговых объектов. У предпринимателей появилась возможность внести плату за размещение объекта в течение года с даты заключения договора. Также до 3 месяцев с даты заключения договора увеличен срок, отведенный на установку НТО, и уменьшен размер штрафных санкций за нарушение владельцем НТО отдельных условий договора с 50% до 25% от годовой арендной платы. Кроме того, городские власти не раз заявляли о готовности внесения изменений в схему размещения НТО, включении дополнительных мест.

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