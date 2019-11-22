В Перми пройдет семинар по вопросам жилищного законодательства

17:24 | 25.11.2019

Семинар «Практика применения жилищного законодательства, актуальные проблемы и судебная практика, законодательные инициативы 2019 года» состоится 5 декабря в администрации Свердловского района (улица Сибирская, 58). Участие бесплатное.



Семинар проводится в связи с изменениями, произошедшими в жилищном законодательстве, а также в целях повышения профессионального уровня и квалификации специалистов управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Организаторы: независимая регистраторская компания Р.О.С.Т при поддержке администрации Перми и некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль».



Программа консультационного семинара предназначена для специалистов органов государственной власти, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руководителей УК, ТСЖ.



Как рассказали организаторы, участие в мероприятии позволит получить уникальный опыт, выработанный консультантами-практиками при подготовке и реализации общих собраний собственников помещений в свете новых законодательных актов, на семинаре будет предоставлен обзор судебной практики, имеющейся на сегодняшний день по управлению многоквартирными домами.



Участникам необходимо не позднее 3 декабря направить вопросы к докладчикам по теме семинара по электронной почте: m.grishanov@rrost.ru. Ответы на вопрос прозвучат в ходе мероприятия в рамках выступлений докладчиков или в отдельном блоке «Индивидуальные экспресс-консультации по проблемным вопросам участников семинара».



Для участия также необходимо подать заявку по электронной почте: Irina.Kuzmina@nrcreg.ru или m.grishanov@rrost.ru. Окончание приема заявок - 2 декабря.



За дополнительной информацией по вопросам участия в семинаре (регистрации) можно обратиться по телефонам: 214-41-70, 8-909-730-88-44 - Кузьмина Ирина, 8-917-570-10-13 - Михаил Гришанов.



Семинар пройдет 5 декабря с 10:00 до 14:30. Регистрация с 09:30 до 10:00.



Для участия в семинаре при себе необходимо иметь паспорт.

© «Вечерние ведомости»