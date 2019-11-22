Пермский завод открыл уникальную производственную линию спортивного питания

17:11 | 25.11.2019

25 ноября на производственной площадке TENTORIUM RULAND состоялось открытие новой высокопроизводительной линии по производству спортивного питания (натуральных апибатончиков). В церемонии пуска новой линии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор ООО «Тенториум» Раиль Хисматуллин.



Главе региона представили весь процесс производства продукта. Как пояснил руководитель предприятия, автоматическая линия состоит из нескольких частей – гомогенизатора, формирователя начинки, машины для глазирования и декорирования и горизонтальной упаковочной машины. Ее мощность – 9 тысяч упаковок батончиков в час. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 60 млн рублей, 30 из них направлено на оборудование, вторая половина – на разработку и клинические исследования. Создано 17 новых рабочих мест.



Максим Решетников отметил, что новая производственная линия, как все предприятие, уникально тем, что поддерживает целую сельскохозяйственную отрасль – пчеловодство, а каждое созданное здесь рабочее место позволят создавать не менее трех – в сельских территориях. Компания «Тенториум» закупает сырье у пчеловодов Пермского края, на регулярной основе сотрудничают с около 300 пчеловодческими хозяйствами. Ежегодно от них принимается около 100 тонн пчелопродуктов. «Высокотехнологичное спортивное питание - это тот сегмент, который пока в Пермском крае находится в стадии становления. Поэтому то, что пермская компания в эту сферу идет и намерена развиваться, это вызывает чувство гордости. Важно, что развитие производства обеспечивает экономическое развитие региона на годы вперед: коллеги экспортируют свою продукцию в 40 стран мира, это прекрасный пример развития экспортного потенциала в пищевой. Компания входит в своей сфере в пятерку самых высокотехнологичных предприятий мира», - подчеркнул губернатор.



Научно доказано, что пермские апибатончики снижают риск возникновения инфаркта и инсульта, защищают от стресса, помогают в восстановлении сил после физических нагрузок и т.д. В ходе клинических исследований доказано снижение проявлений сердечно-сосудистых патологий при высоких нагрузках. На 60% снизилась общая заболеваемость спортсменов, более чем на 50% - период восстановления спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата и др.



Сегодня в спортивном питании апибатончик используют члены 20 олимпийских сборных России. В их числе команды по синхронному плаванию, водному поло, плаванию, лыжному спорту, фристайлу, теннису, а также сборная по художественной гимнастике, которая на последнем чемпионате мира в Баку (Азербайджан) выиграла восемь золотых медалей.



«Специально спроектированное современное оборудование, использование нативного сырья и инновационных технологий обеспечивают стабильное качество продукции и ее экологичность, - отметил Раиль Хисматуллин. – Уникальность нового производства в том, что апибатончики (Apibars) изготавливаются в мягком режиме с сохранением всех ценных свойств меда и продуктов пчеловодства».



Научные исследования проводились с 2012 года в Югорском колледже-интернате олимпийского резерва в Ханты-Мансийске и в знаменитой школе «САМБО-70» в Москве. Более 500 спортсменов разного возраста и разной степени спортивного мастерства получали в качестве дополнительного питания комплект пчелопродукции. Среди них – лыжники, хоккеисты, биатлонисты, пловцы и борцы.



Напомним, объем экспорта из Пермского края за январь-август 2019 года составил 3,49 млрд долларов (на 6,37% больше, чем за аналогичный период 2018 года). По итогам 2018 года Пермский край вошел в ТОП-15 регионов страны по объему экспорта. Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году несырьевой неэнергетический экспорт страны должен увеличить в 2 раза.



Пермский завод TENTORIUM RULAND открылся 12 сентября 2012 года. Он спроектирован и смонтирован немецкой компанией «Ruland Engineering&Consulting» по индивидуальному заказу. Предприятие не наносит вреда экологии и соответствует международным стандартам безопасности пищевых продуктов ХАССП. Оборудование для пермского завода демонстрировалось компанией RULAND на выставках пищевой индустрии Евросоюза и получило высокие оценки.



Площадь производственной площадки TENTORIUM RULAND составляет 6 тысяч квадратных метров, площадь производственных помещений – 3 800 метров.



Сегодня на заводе выпускается 139 наименований продукции. 6 продуктов группы предприятий отмечены знаком «100 лучших товаров России».

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