Крупнейший инструментальный завод Прикамья на 30% сократит время производства деталей

15:08 | 25.11.2019

«Пилотный» проект по повышению производительности труда в рамках одноименного нацпроекта позволит сократить на 30% время изготовления специального инструмента для протягивания дисков турбин для двигателей авиационной и наземной направленностей на АО «Инструментальный завод – ПМ» (ИЗ-ПМ) - со 137 до 97 дней.



22 ноября об этом рассказал и.о. генерального директора предприятия Григорий Замятин. По его словам, при реализации «пилота» особое внимание было уделено снижению длительности производственного цикла, выявлению и устранению «узких» мест на производстве, снижению временных и материальных потерь, а также повышению уровня компетенций персонала.



В частности, на «ИЗ-ПМ» отремонтировано и запущено в работу законсервированное оборудование, реорганизованы потоки производства путем переноса оборудования по процессу изготовления, приобретена необходимая оснастка, оптимизированы процессы поставки заготовок и запасов инструмента на рабочих местах, а также многое другое.



«В результате успешной реализации этого проекта мы будем внедрять полученные знания на других участках производства и ожидаем, что это положительно отразится как на финансовой деятельности отдельного цеха, так и на экономическом состоянии всего предприятия в дальнейшем», - подчеркнул Григорий Замятин.



Еще одно предприятие-участник нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», утвержденного президентом Владимиром Путиным, - ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» - только приступило к осуществлению «пилота» на линии производства деликатесной продукции. В результате реализации проекта руководство предприятия ожидает сокращение времени протекания процессов на 10%, а рост производительности труда должен составить не менее 10%.



Сейчас в цехе по производству деликатесов проходит диагностика производственного процесса, выявляются проблемы и «узкие» места, создаются карты производственного потока, сотрудники цеха прошли необходимое обучение. Директор по производству мясокомбината Лариса Хохрякова пояснила, что данный цех выбран неслучайно – в последние годы неуклонно растет спрос на деликатесную продукцию.



«Мы очень рады, что нам удалось поучаствовать в нацпроекте. Мы и раньше занимались бережливым производством, но сейчас, вступив в проект, мы понимаем, как эффективно перестроить производственные потоки и какими современными компетенциями должны обладать наши сотрудники. Мы надеемся, что, реализовав проект в этом цехе, мы перенесем данные практики на все производство», - считает она. По словам Ларисы Хохряковой, сейчас в работе цеха задействованы 130 человек.



Как рассказала руководитель «Регионального центра компетенций» Ева Любимова, в 2020 году ряд предприятий-участников нацпроекта выйдет на стадию тиражирования полученных результатов от реализации «пилотных» проектов: «Предприятия самостоятельно будут разрабатывать те направления деятельности, которые могут дать максимальную производительность для достижения основных показателей нацпроекта. Также в следующем году будет усилено обучение сотрудников с помощью Фабрики процессов, запущенной в ноябре этого года».

Заместитель председателя правительства – министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов считает, что нацпроект по повышению производительности труда в первую очередь дал необходимые компетенции для повышения благосостояния предприятий как их руководителям, так и рядовым сотрудникам. «Благодаря нацпроекту предприятия повышают свою эффективность и производительность не через сокращение персонала, а через увеличение объемов производства. Это способствует повышению экономических показателей предприятий, а также увеличению объема налоговых отчислений в краевой бюджет». Сейчас, по словам министра, в проект вступили уже 68 предприятий.



Напомним, с 2017 года на территории Пермского края по поручению губернатора Максима Решетникова реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда и поддержка занятости». Участие в ней обеспечивает предприятиям серьезные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание так называемых центров компетенций. В этом году на данное направление предусмотрено 129 млн рублей.

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