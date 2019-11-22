В Перми будет создан мобильный резерв снегоуборочной техники и противогололедных материалов

13:11 | 25.11.2019

Глава города Дмитрий Самойлов провел совещание по итогам ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий с 4 по 15 ноября. В нем приняли участие прокурор города Виталий Дымолазов, замглавы администрации города, главы районов, руководители 11 подрядных организаций, с которыми заключены пятилетние контракты на содержание дорог.



В начале ноября в городе установились сложные погодные условия: постоянные смены температуры с плюсовой на минусовую и обратно, мокрый снег, ледяной дождь. Постановлением от 4 ноября, подписанным главой города, был введен режим повышенной готовности. Все коммунальные службы круглосуточно занимались обсыпкой и прометанием тротуаров и дорог. Для обработки тротуаров был задействован весь комплекс противогололедных материалов. Утренние пересменки дорожных рабочих в ряде районов были отменены. Был принят ряд экстренных мер для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов. В таких условиях было принято решение запустить дорожную технику по тротуарам, чтобы ликвидировать последствия гололеда. В соответствии с новыми муниципальными контрактами у подрядных организаций должна быть специализированная техника для проведения работ на тротуарах. Сейчас в наличии имеется 9 пескосолеразбрасывателей. Глава города Дмитрий Самойлов поручил подрядчикам ускорить процесс закупки малогабаритной техники, предназначенной для обработки тротуаров. До конца года будет приобретено еще 6.



- Я крайне не удовлетворен проведенной работой по тротуарам и по дворам. 11 ноября скользкость объектов улично-дорожной сети составила 97%, среди проверенных дворовых территорий – 70% были в ненормативном состоянии. К подрядчикам, допустившим сбои в работе, будут применены штрафные санкции. Но этого мало, мы с вами должны сделать серьезные системные выводы из сложившейся ситуации. Все собравшиеся точно должны понимать, что подобные явления будут случаться нередко, значит, подрядчики и районные учреждения благоустройства должны обладать навыками, техникой и теми запасами противогололедных материалов, которые позволят минимизировать последствия таких погодных условий, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.



Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич доложил, что подрядные организации должны закупить 62 единицы новой техники, сегодня подрядчики приобрели 43 из них. Кроме того, по условиям контрактов вся техника должна быть оборудована gps-навигаторами, информация о количестве работающей технике должна в полном объеме отражаться на интерактивной карте МКУ «Гортранс». До 1 декабря подрядчики должны дооснастить технику навигаторами, если после контрольной даты какая-то единица техники не будет видна на сайте, работа этой техники оплачиваться не будет.



Также обсуждался механизм создания резервного фонда противогололедных материалов и специализированной техники, который будет выводиться на улицы в экстренных ситуациях. По поручению главы города до конца декабря должен быть обеспечен запас в объеме не менее тысячи тонн противогололедных материалов.



Заместитель главы администрации города Игорь Субботин сообщил о проведенных сотрудниками департамента ЖКХ, инспекции государственного жилищного надзора Пермского края и административно-технической инспекции проверках уборки дворов. Замечания вызвала работа 24 управляющих организаций. С ними проведена рабочая встреча и поставлена задача разработать четкий регламент вывода техники и дворников для уборки придомовых территорий. В числе нерадивых коммунальщиков, получивших наибольшее количество претензий, отмечались УК «Владимирский», УК «ЗУК», УК «ТехКомфорт», УК «Этажи», УК «ДВА», ООО «УК «Центр», ООО «ЗУК», ООО «УК «ЭКВО», ООО «УК «Заречная», ООО «УК «Водолей», ООО «Аквамарин», ООО «УК «Комфорт - Прикамье», ООО «НЭКСТ» и другие. В целом в городе увеличилось количество дворников. Если в прошлом году придомовые территории обслуживали 2014 рабочих, то в этом году – уже 3400 человек.

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