Подведены итоги конкурса «Будущие законодатели Пермского края»

12:40 | 25.11.2019

22 ноября в Законодательном собрании состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса «Будущие законодатели Пермского края», сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пермского края.



По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, конкурс «Будущие законодатели Пермского края» - серьезное и увлекательное испытание, у которого есть блестящее прошлое и достойное будущее: «Каждый год количество, как и качество, конкурсных работ растет. Законодательное собрание поощряет талантливых школьников, которые сегодня знакомятся с основами социального проектирования, а уже завтра, возможно, будут открывать новые вершины в науке, политике и предпринимательстве. Особенно хотелось бы отметить неоспоримый вклад наставников – педагогов и, конечно же, родителей, под чьим руководством школьники готовят свои работы».



На конкурс в 2019 году было представлено 628 работ: из них 530 работ в номинации рисунков «Моя Родина – Пермский край»; 46 работ в номинации социальных проектов; 28 работ в номинации видеофильмов (видеороликов) и 24 методических разработки Парламентского урока педагогов Пермского края. Жюри выделило следующих победителей.



В номинации социальных проектов Гран-при конкурса получил Селиванов Дмитрий, ученик 11 класса МАОУ «Лицей №9» г. Перми за социальный городской проект «Храбрые сердцем». Дмитрий предложил оказать помощь, поддержку и внимание детям, больным онкологией. По его мнению, организация фестиваля «Храбрые сердцем», акции под названием «Коробка доброты» и выездной спектакль смогут ускорить выздоровление таких детей.



Дипломом I степени были награждены ученики 7 «А» класса МБОУ «СОШ №3» г. Очер за социально значимый проект «Спортивно-игровая площадка «Теремок». Под наставничеством учителя истории Елены Гладковой ребята реализовали проект по созданию спортивно-игровой площадки для жителей отдаленного микрорайона в Очере.



Второе место в номинации социальных проектов заняли ребята из 10 «В» класса МАОУ СОШ №3 г. Лысьва. В представленном ими проекте «Памятники Великой Отечественной войны» с помощью современных технологий создается виртуальный объект в 3D модели, посвященный ученикам и учителям родной школы, погибшим во время Второй мировой войны. По мнению юных лысьвенцев, знаковый обелиск сразу будет доступен для всех пользователей всемирной сети.



Дипломом III степени отмечена работа коллектива учащихся МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» Очерского района за серию законопроектов о сохранении водных объектов – памятников природы Очерского района.



В номинации видеофильмов (видеороликов) были отмечены следующие конкурсанты. Дипломом I степени награждены юные режиссеры из Суксунской школы за видеофильм «Имена забытых деревень».



Дипломом II степени удостоены коллектив видеостудии «САМИ» из Очерской детской школы искусств за видеофильм «Я буду твоими глазами», где звучит трогательный призыв о понимании и помощи для людей с инвалидностью. Дипломом III степени награждены ученики 7 классов школы № 8 г. Красновишерск за видеофильм «Моя малая родина. Я нашел себя здесь». Фильм рассказывает о молодом педагоге Красновишерской школы, который, несмотря на свои успехи и достижения, остается жить и трудиться в родном городе.



В номинации на лучшую методическую разработку Парламентского урока члены жюри отметили следующих педагогов. За методическую разработку урока «Парламентская неделя «Найди себя в Пермском крае» были награждены учитель русского языка и литературы Маркович Лариса Владимировна и учитель английского языка Яборова Анна Владимировна из средней школы №8 г. Красновишерск. Законодательным собранием отмечены работы Батыркаевой Ленары Рамисовны, заведующей отделом обслуживания МБУК «Бардымская централизованная библиотечная система» за методическую разработку Парламентского урока «Где родился, там и пригодился!», Медниковой Надежды Александровны, учителя начальных классов МБОУ «Уинская СОШ» за разработку «Люби, познавай наш Пермский край!» и Филипповой Любови Валерьевны, учителя обществознания МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» Очерского района за разработку квест-игры «Парламентский урок-2019: Найди себя в Пермском крае».



Учителя пермской школы «Мастерград» Кондрина Светлана Владимировна, Лоскутова Полина Игоревна и Шилова Олеся Викторовна стали победителями за разработку проекта «Парламентский урок-2019». Выделены методические разработки Гусевой Ольги Васильевны, учителя истории и обществознания лицея №9 г. Перми на тему «Взаимодействие гражданского общества и государства» и Нечаевой Ксении Валерьевны, учителя Юго-Камской средней школы.



В номинации на лучший рисунок «Моя Родина – Пермский край» подведены следующие итоги.



Дипломом I степени награжден Галиулин Даниил, воспитанник «Центра детского творчества» с. Березовка. Дипломами II степени отмечена Бурмасова Софья, воспитанница Уинской детской школы искусств, и Бражникова Кристина, воспитанница Березовской школы искусств. Дипломами III степени награждены Некрасова Виктория, воспитанница пермской школы художественного развития и дизайна «КВАНТО» и Кудымов Семен, ученик 2 класса Кудымкарской школы №1.



Дипломами участников конкурса награждены:



Амбражевич Юлия, ученица 3 «В» класса МАОУ «Лицей №10» г. Перми,



коллектив учащихся МАОУ «Лицей №4» г. Перми,



Мальгинова Анастасия, воспитанница МБУ ДО «Уинская ДШИ», с. Уинское,



Ганьжин Савелий, воспитанник МБУ ДО «Центр детского творчества», с. Березовка,



Паршаков Савелий, ученик МБОУ «Рябковская СОШ»,



Закиров Даниил, ученик 4 класса МБОУ «Октябрьская СОШ»,



Данилова Ева, ученица 2 класса МАОУ СОШ №59 г.Перми,



Шолохова Елизавета, воспитанница МБУ ДО «Дом детского творчества» п. Октябрьский,



Меледина Виктория, воспитанница МБУ ДО «Центр детского творчества», с. Березовка,



Чевтаев Максим, воспитанник творческого объединения «Радуга» МБУ ДО «Уинская ДШИ»,



Останина Софья, воспитанница МБУ ДО «Центр детского творчества», с. Березовка,



Кузнецова Альбина, воспитанница МБУ ДО «Уинская ДШИ»,



Теплых Вячеслав, воспитанник МБУ ДО «Уинская ДШИ»,



Погадаева Анастасия, ученица 5 класса МБОУ «СОШ №4» г. Осы,



Ерогова Мария, ученица 3 класса МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми,



Попов Кирилл, ученик МАОУ «СОШ №3» г. Краснокамск,



Ушакова Эльвира, воспитанница МАО ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми,



Бузмаков Иван, ученик 3 класса Пермской кадетской школы №1 г. Перми.

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