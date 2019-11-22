Пермь: новости дня
12:30 | 25.11.2019
200-тысячная семья в Прикамье получила сертификат на маткапитал
Также губернатор отметил, что по поручению президента страны Владимира Путина в крае оказывается поддержка всех семей: работает система материнского капитала, активно строятся детские сады и школы. «Это наши национальные цели, и мы стараемся делать все, чтобы наши дети росли в комфортных условиях. Дети это, в первую очередь, для нас, родителей, для любви, для того, чтобы вырастить кого-то лучше, чем мы сами», - сказал Максим Решетников.
За 12 лет в Прикамье выдали сертификатов на общую сумму 63 млрд рублей, с их помощью улучшить жилищные условия смогли 150 тысяч семей, еще 8 тысяч семей вложили средства в образование детей, более 100 матерей направили сертификат на формирование накопительной части своей пенсии. В следующем году краевые власти планируют помочь в улучшении жилищных условий 3 тысячам семей.
В заключение губернатор Прикамья поздравил в лице присутствующих на мероприятии пермячек всех мам с праздником: «Какими бы взрослыми мы ни были, мы все остаемся детьми. У мам мы всегда можем найти поддержку, получить совет, утешение. Когда мы сами создаем семьи, наши жены становятся мамами, только позже мы понимаем, какой это труд – воспитать детей: терпения, сил, знаний и, конечно, любви. День матери молодой праздник, он прочно закрепился, потому что для нас это лишний раз сказать спасибо нашим мамам».
Также глава Пермского края вручил медаль ордена «Родительская слава» семье Бондаренко, в которой 14 детей. Евгений и Надежда Бондаренко воспитывают не только родных, но и приемных детей. Их дочь Полина от лица всей семьи поздравила маму с праздником: «От всей нашей семьи поздравляем нашу маму с праздником. Хотим сказать слова большой благодарности: она дала нам шанс на новую жизнь, показала, какой должна быть настоящая семья, научила быть прекрасной мамой и хозяйкой».
Отметим, число многодетных семей в Прикамье стабильно увеличивается. За последние три года их количество выросло на 8 тысяч - с 24,6 тыс. до 32,6 тыс. В 2020 году продолжатся ежемесячные выплаты в случае рождения в 2019-2020 годах третьего ребенка или последующих детей. Краевые власти внесли соответствующие изменения в Порядок и условия оказания финансовой поддержки нуждающимся семьям. В 2020 году размер выплат увеличится и составит 10703 рубля (он равен величине прожиточного минимума для детей, установленного в Пермском крае).
Напомним, с 2017 года в Пермском крае ввели 13 детских садов в 8 территориях (на 2,5 тысячи мест) и 9 школ в 7 территориях (более 5 тысяч мест). До конца года планируется завершить строительство еще 2 школ (на 1,5 тысячи мест в Кочево и Лысьве) и 8 детских садов (1385 мест: Лобаново, Фролы, Култаево, Краснокамск, п. Карьево Ординского района, Суксунский район, Кудымкар, Пермь: Революции). А до конца 2021 года в общей сложности предполагается возвести 13 садиков и 21 школу.
В 2020 году в Пермском крае, как и в других регионах страны, материнский капитал будет проиндексирован и составит 466 026 рублей.
© «Вечерние ведомости»
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